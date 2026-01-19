InícioColunistas#Mariana Morais
CRIME!

Polícia Civil abre investigação contra Pedro após assédio no 'BBB 26'

Vendedor desistiu do programa após assediar a colega de confinamento

BBB 26: Pedro é investigado pela Polícia Civil após assediar Jordana - (crédito: TV Globo)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar o episódio de importunação sexual ocorrido no “BBB 26”.

A apuração está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e envolve o ex-participante Pedro Henrique, que desistiu do reality após assediar a brasiliense Jordana Moraes dentro da casa.

Em nota oficial, a Deam informou que tomou conhecimento do caso e que irá analisar as imagens exibidas no programa. O ex-brother também será convocado para prestar depoimento.

“Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”, diz o comunicado divulgado pela delegacia.

A cena foi exibida pela TV Globo na noite deste domingo, pouco depois da desistência de Pedro.

Nas imagens, ele aparece entrando com Jordana na despensa, onde a segura e tenta beijá-la à força.

Logo após o episódio, o participante apertou o botão de desistência e deixou o programa.

Após sair da casa, Pedro falou sobre o ocorrido. Ele afirmou que vinha tentando conter seus impulsos e disse ter interpretado de forma equivocada a situação.

Segundo ele, acreditou que o interesse fosse recíproco, o que não se confirmou. “Tentei beijar ela, entendi errado, não era isso que ela queria”, declarou.

“Eu estava há dias já tentando me segurar para não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, a Jordana principalmente, que ela é muito parecida com a minha esposa”, começou.

“E daí hoje eu acabei caindo nisso, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que era recíproco. Mas o que eu vi era só coisa da minha cabeça”, completou Pedro.

 

 

 

 

 

 

 

