Governador de SC sanciona lei que acaba com cotas raciais no estado

Projeto que proíbe a adoção de políticas afirmativas para ingresso em instituições de ensino do estado foi aprovado em dezembro do ano passado. Para o governo catarinense, princípio da meritocracia pesou na decisão de sancionar a lei

Para o governador de SC, Jorginho Melo, a proibição do uso de critérios raciais para ingresso na universidade protege a
Para o governador de SC, Jorginho Melo, a proibição do uso de critérios raciais para ingresso na universidade protege a "meritocracia" - (crédito: Roberto Zacarias/SECOM)

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), sancionou, nesta quinta-feira (22/10), um projeto de lei que proíbe as instituições de ensino públicas do estado a adotar políticas afirmativas, como as cotas raciais, para reserva de vagas a alunos. A restrição vale, também, para contratação de professores e servidores. A nova lei prevê apenas três exceções: reserva de vagas para pessoas com deficiência, seleção baseada exclusivamente em critérios de renda, e vagas destinadas a estudantes de escolas públicas estaduais.

Em caso de descumprimento da lei, a instituição estadual de ensino pode ser multada em R$ 100 mil, ter o certame de seleção de estudantes anulado e, ainda, ficar proibida de receber repasse de recursos do estado. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) avalia se a lei é inconstitucional. 

O governo do estado, em nota, destacou que a sanção ao projeto levou em conta quatro fatores, entre eles, a defesa da meritocracia para acesso ao ensino público. "Pesaram na decisão diversos fatores: uma concorrência mais justa no acesso às universidades, a meritocracia, o respeito à decisão da Assembleia Legislativa em aprovar a nova legislação e a melhoria do acesso aos candidatos mais vulneráveis economicamente”, justificou o Executivo estadual, que não comentou a possibilidade de a lei ser questionada na Justiça.

Serão afetadas com a lei a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc); instituições comunitárias da rede Acafe (Associação Catarinense das Fundações Educacionais); e universidades vinculadas ao programa estadual Universidade Gratuita, que recebem bolsas do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc). Logo após o anúncio da sanção, a reitoria da Edesc divulgou uma nota reafirmando a posição da instituição de ensino de defender as políticas afirmativas.

"Retrocesso"

Após a aprovação do projeto, em dezembro do ano passado, a universidade encaminhou ao governador Jorginho Mello um "posicionamento fundamentado em razões éticas, sociais e jurídicas, indicando o veto integral ao referido Projeto de Lei, visto que contraria o interesse público, caracterizando um retrocesso inconstitucional e um dano irreparável ao progresso social e científico de Santa Catarina". Para a Udesc, a nova lei "interfere diretamente na autonomia universitária, constitucionalmente assegurada, ao impor restrições genéricas à formulação de políticas acadêmicas e institucionais". A instituição mantém um programa de ação afirmativa para ingresso de candidatos negros e pardos, pessoas com deficiência e estudantes egressos da rede pública.

O Ministério da Igualdade Racial, por sua vez, acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para tentar barrar a aplicação da lei catarinense. A ministra da pasta, Anielle Franco, conversou com o presidente da OAB, Beto Simonetti, para avaliar as ações que podem ser adotadas na Justiça. Em nota, o ministério declarou que considera a medida inconstitucional, "colidindo com diversos normativos promotores de igualdade aprovados e aprimorados nos últimos anos pelo Governo Federal".

"Tentativas de retrocesso nos direitos conquistados serão combatidas veementemente pelo ministério, cuja missão primeira é zelar pela democracia e pela dignidade do povo negro do Brasil", conclui a nota.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) também informou que vai questionar a lei na Justiça. Para a entidade, a aprovação do projeto foi "um grave retrocesso às políticas de inclusão". Em nota nas redes sociais, a direção da UNE informou que as cotas "são uma política de reparação frente a uma desigualdade histórica, estrutural e racial que marca o Brasil até hoje" e que tomará "as medidas cabíveis para reverter".

A Lei 12.711, conhecida como Lei das Cotas — aprovada pelo Congresso Nacional em 2012 e atualizada em 2023 —, vale apenas para as instituições federais, mas serve de modelo para a maioria das universidades estaduais e municipais públicas do país, que mantêm políticas afirmativas semelhantes para ingresso de pessoas pretas. Essa lei foi considerada constitucional em 2012, pelo Supremo Tribunal Federal.

Vinicius Doria

Por Vinicius Doria
postado em 22/01/2026 19:08 / atualizado em 22/01/2026 19:10
