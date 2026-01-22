Ônibus clandestino sofre acidente e deixa 5 mortos em Minas Gerais

Um ônibus clandestino se envolveu no grave acidente que resultou na morte de cinco pessoas, entre elas um bebê, na BR-251, no município de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais, na noite de quarta-feira (21/1). De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o veículo não possuía regularidade nem permissão para a prestação desse tipo de serviço.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a Agência, o veículo acumulou cerca de 30 autuações entre 2025 e 2026. Desse total, 25 foram por evasão de postos de pesagem e outras cinco por infrações ao transporte rodoviário, incluindo a falta de autorização para operar e irregularidades em equipamentos obrigatórios. O ônibus também foi multado por ausência de dispositivo refletivo e por portar extintor de incêndio vencido. Em outubro de 2025, chegou a ser apreendido em razão das irregularidades constatadas.
O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus transportava 48 passageiros de Arapiraca, em Alagoas, com destino a Itapema, Santa Catarina, quando o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da pista molhada e caiu às margens da via.
Entre os feridos, 34 apresentaram lesões leves e nove sofreram lesões graves. Todos foram socorridos e levados a hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.
A ANTT reforça a importância de que os passageiros utilizem empresas e serviços devidamente autorizados, como forma de garantir maior segurança nas viagens interestaduais. Para descobrir se uma empresa ou veículo está irregular recomendamos entrar em contato pelo telefone 166.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais
- Brasil Anvisa manda recolher chocolate de marca famosa
- Brasil Fim do roaming no Mercosul já está em vigor para brasileiros; entenda
- Brasil Cofen regulamenta prescrição de medicamentos por enfermeiros
- Brasil Anvisa proíbe a venda de marca de azeite; entenda
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta
- Brasil "Supercomputador põe Brasil entre potências", diz ministra da Ciência