Ônibus clandestino sofre acidente e deixa 5 mortos em Minas Gerais

O ônibus transportava 48 passageiros, quando o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da pista molhada e caiu às margens da via. - (crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros )

Um ônibus clandestino se envolveu no grave acidente que resultou na morte de cinco pessoas, entre elas um bebê, na BR-251, no município de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais, na noite de quarta-feira (21/1). De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o veículo não possuía regularidade nem permissão para a prestação desse tipo de serviço.

Segundo a Agência, o veículo acumulou cerca de 30 autuações entre 2025 e 2026. Desse total, 25 foram por evasão de postos de pesagem e outras cinco por infrações ao transporte rodoviário, incluindo a falta de autorização para operar e irregularidades em equipamentos obrigatórios. O ônibus também foi multado por ausência de dispositivo refletivo e por portar extintor de incêndio vencido. Em outubro de 2025, chegou a ser apreendido em razão das irregularidades constatadas.

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus transportava 48 passageiros de Arapiraca, em Alagoas, com destino a Itapema, Santa Catarina, quando o motorista perdeu o controle da direção em um trecho da pista molhada e caiu às margens da via.

Entre os feridos, 34 apresentaram lesões leves e nove sofreram lesões graves. Todos foram socorridos e levados a hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.

A ANTT reforça a importância de que os passageiros utilizem empresas e serviços devidamente autorizados, como forma de garantir maior segurança nas viagens interestaduais. Para descobrir se uma empresa ou veículo está irregular recomendamos entrar em contato pelo telefone 166.

