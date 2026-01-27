Janja lamenta morte do cão Orelha: "Tristeza e indignação"

O cão Orelha, morto após passar por eutanásia, aos 10 anos de idade - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

A primeira-dama Janja Lula da Silva lamentou, nesta terça-feira (27/1), e repudiou a morte do cão Orelha, sacrificado após passar por maus-tratos na Praia Brava, em Florianópolis, no dia 15.

Em postagem no Instagram, Janja afirmou que nunca entendeu "o que se passa na cabeça e no coração de quem tem coragem de maltratar outro ser vivo".

Além disso, também descartou classificar o episódio como isolado. De acordo com ela, trata-se de um alerta doloroso sobre uma geração de jovens expostos a discursos e conteúdos na internet encarregados por banalizar a violência, assim como transformar a dor em entretenimento. "Quando a brutalidade vira desafio, quando o outro ser deixa de ser visto como alguém que sente, algo está muito errado!", destacou.

Morte do animal aconteceu por maus-tratos

Orelha precisou passar por eutanásia, ou seja, por um sacrifício forçado, após ser encontrado agonizando, em decorrência de maus-tratos. O cachorro comunitário teria sido agredido por um grupo de adolescentes, que contaram com a participação de um segundo grupo, composto por adultos.

Eles seriam familiares dos jovens. Também são suspeitos de envolvimento em ações de coação no curso do processo, segundo confirmou a Polícia Civil ao Correio. As investigações seguem em andamento. Assim que os procedimentos policiais forem concluídos, o caso será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

"Eu nunca entendi o que se passa na cabeça e no coração de quem tem coragem de maltratar outro ser vivo. Principalmente um ser indefeso, como um cachorro. Acho que por isso o caso do cachorro Orelha, que foi brutalmente assassinado por adolescentes em Florianópolis, tem me causado tanta tristeza e indignação.

Orelha era um cão comunitário, cuidado por diversos moradores da Praia Brava, e amado por todos. Sua morte não é apenas um episódio isolado de crueldade. É um alerta doloroso sobre uma geração exposta, desde cedo, a discursos e conteúdos digitais que banalizam a violência e transformam a dor em entretenimento.

Quando a brutalidade vira desafio, quando o outro ser deixa de ser visto como alguém que sente, algo está muito errado! A perversidade não nasce do nada. Ela é cultivada na omissão, na falta de limites, de cuidado, de presença, e também na impunidade.

Esse caso me faz lembrar de uma frase dita por Caetano Veloso em 1968: “Que juventude é essa que diz que quer tomar o poder?”

Não podemos fechar os olhos para atitudes como essa. Me solidarizo à comunidade que sempre cuidou do Orelha com tanto amor e que, hoje, clama por justiça."