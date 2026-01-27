Jovem tenta executar rival, falha, é baleado na cabeça e morre; veja

O crime aconteceu em uma quadra, na Avenida Salmeron, em Pirapora (MG), no Norte do estado - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um jovem de 23 anos morreu ao tentar executar um rapaz de 20 anos na madrugada dessa segunda-feira (26/1), próximo a uma quadra esportiva em Pirapora (MG), no Norte do estado.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida Salmeron. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega acompanhado de comparsas para atacar a vítima. Ao perceber a emboscada, o jovem de 20 anos se abrigou atrás da mureta da quadra, sacou uma arma de fogo e reagiu aos disparos.

Durante o confronto, o autor da tentativa de homicídio foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas morreu devido a gravidade do ferimento. A motivação do ataque ainda é desconhecida.

Prisões e apreensões

No mesmo dia, a Polícia Militar deflagrou uma operação no Bairro Santos Dumont para localizar o autor dos disparos e outros envolvidos. A ação resultou na prisão de cinco homens, com idades entre 20 e 34 anos, por crimes como tráfico de drogas, desobediência e invasão de domicílio.

A operação começou após o monitoramento de uma residência na Rua Dulce Carvalho Santos, onde o suspeito do homicídio foi visto com outros indivíduos. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir pulando muros de casas vizinhas. Durante a perseguição, um dos homens chegou a apontar uma arma para os militares, que efetuaram disparos de contenção. Ninguém ficou ferido.

Depois do cerco, todos os suspeitos foram detidos. O autor do homicídio indicou voluntariamente o local onde havia escondido a arma utilizada no crime.

Durante as buscas, os policiais apreenderam sete tabletes de maconha, um revólver calibre .38, R$ 10,50 em dinheiro, um celular e materiais utilizados para embalar drogas. Os presos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Pirapora, junto com o material apreendido. O caso segue sob investigação.