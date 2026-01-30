Motociclista morre após ser arrastado por enxurrada no interior de SP

Um homem morreu nesta quinta-feira, 29, após ser arrastado por uma enxurrada em Piracicaba, no interior de São Paulo, após a cidade ser atingida por uma forte chuva. O caso ocorreu na Avenida 31 de Março, no bairro Santa Mônica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PF prende suspeito de participar da morte de funcionário do Ibama

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu um chamado para atendimento de afogamento por volta das 20h. Um motociclista teria sido arrastado pela força da água para um córrego e foi localizado apenas posteriormente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os socorristas tentaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a morte foi constatada em seguida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade da vítima não foi divulgada.

Em nota, a Prefeitura de Piracicaba informou que a forte chuva registrada na noite desta quinta provocou alagamentos em vários pontos do município.

Leia também: Caso "Orelha": celulares de suspeitos apreendidos

Um dos locais citados foi a Avenida Armando Salles de Oliveira. Por lá, parte do material asfáltico da rua chegou a ser arrastado pela força da água. Alagamentos em bairros como Centro, Piracicamirim, Nova Iguaçu, Itaperu, São Dimas, Jardim Europa também foram mencionados. A administração municipal informou que atua para conter os danos.

Segundo a Defesa Civil, esta é a 14ª morte registrada no Estado de São Paulo em decorrência das chuvas desde o início da Operação Chuvas, em dezembro do ano passado. No caso específico de enxurradas, já são seis óbitos no período.

Leia também: Adolescente morre após ataque de tubarão em Olinda

A morte mais recente antes deste caso foi a de um homem de 75 anos, que também foi arrastado por uma forte enxurrada na Vila Guilherme, na Zona Norte da capital. O idoso tentou remover o carro que estava estacionado na rua, sob risco de ser levado pela água, mas acabou sendo arrastado. Ele ficou preso sob uma caminhonete e morreu afogado. Imagens de monitoramento registraram o episódio.

A Operação Chuvas, que se estende até 31 de março, tem como objetivo conscientizar a população e prevenir a exposição a riscos causados pelos temporais.

Veja a seguir os outros 13 casos de mortes no Estado de São Paulo em razão das chuvas:

1) 10/12/25 - Campos do Jordão: deslizamento. Vítima: um homem.

2) 10/12/25 - São Paulo (Zona Leste): queda de muro. Vítima: uma mulher.

3) 12/12/25 - Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus. Vítima: uma mulher.

4) 13/12/25 - Juquitiba: descarga elétrica. Vítima: um homem.

5) 14/12/25 - Bauru: enxurrada. Vítima: um homem.

6) 16/12/25 - Ilhabela: queda de muro. Vítima: um homem.

7) 16/12/25 - Ilhabela: enxurrada. Vítima: um homem.

8) 16/12/25 - Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada. Vítima: um homem.

9) 29/12/25 - Franca: desabamento do telhado de um galpão. Vítima: um homem.

10) 14/01/26 - Taubaté: queda de árvore sobre veículo. Vítima: uma mulher.

11 e 12) 16/01/26 - São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada. Vítima: casal (um homem e uma mulher).

13) 25/01/26 - São Paulo (Vila Guilherme): vítima arrastada pelas águas pluviais. Vítima: um homem.