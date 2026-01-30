PF prende suspeito de participar da morte de funcionário do Ibama

De acordo com as apurações da PF, ele pode ter participado de episódios de violência registrados em dezembro de 2024 e em maio de 2025 - (crédito: PF / Divulgação)

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (29/1), um homem suspeito de participar do homicídio de um funcionário contratado pelo Ibama em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu em dezembro de 2025, durante uma operação de retirada de gado ilegal da Terra Indígena Apyterewa, na região do Distrito da Taboca.

Além da prisão temporária, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no município. O suspeito é investigado por envolvimento em ataques a servidores públicos, invasões de terra e ações violentas contra comunidades indígenas da região.

De acordo com as apurações da PF, o detido pode ter participado de episódios de violência registrados em dezembro de 2024 e em maio de 2025. As investigações também apontam retornos não autorizados à TI, mesmo após notificações formais para desocupação da área.

A Polícia Federal também apura uma possível ligação do suspeito com o ataque a equipe da Funai, ocorrido em janeiro de 2026, quando um veículo oficial foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

A prisão ocorre em meio ao agravamento da tensão na Terra Indígena Apyterewa. No dia 21 de janeiro, um funcionário da Associação Indígena Tato’a, do povo Parakanã, foi alvo de um atentado a tiros dentro do território. O veículo em que ele estava foi atingido por cerca de 15 disparos. A vítima conseguiu fugir pela mata e chegou a uma aldeia próxima, onde recebeu ajuda.

Localizada em São Félix do Xingu, a TI Apyterewa é considerada uma das áreas mais conflituosas da Amazônia. Apesar da operação de desintrusão iniciada pelo Governo Federal em setembro de 2025, a região segue sob pressão de invasores e registra conflitos fundiários, desmatamento e episódios recorrentes de violência. As investigações seguem em andamento.