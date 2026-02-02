Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (2/2), cinco loterias: os concursos 6943 da Quina, o 3603 da Lotofácil, o 2883 da Lotomania, 2920 da Dupla-Sena e o 806 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

Quina, com prêmio previsto de R$ 2,1 milhões, teve os seguintes números sorteados: 22-23-35-40-44. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotofácil

Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-04-05-09-10-11-12-14-15-17-19-20-21-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 9,4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-05-13-16-21-28-33-35-40-43-47-53-61-63-71-73-76-77-81-89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla-Sena

Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09-10-16-20-34-40 no primeiro sorteio; 14-26-27-28-34-35 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 693,1 mil para o primeiro sorteio; e R$ 49,7 mil para o segundo

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 4

Coluna 3: 4

Coluna 4: 9

Coluna 5: 7

Coluna 6: 6

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete



