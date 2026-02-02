Busca por irmãos no Maranhão: O limite entre a tecnologia e a mata

Os irmãos, membros de uma comunidade quilombola, desapareceram em 4 de janeiro, mobilizando uma das operações de resgate mais complexas já realizadas no Maranhão - (crédito: Thamírys Andrade/SSP-MA)

As buscas pelas crianças Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, completam quase quatro semanas em uma área de mata fechada no Quilombo São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (MA). Os irmãos, membros de uma comunidade quilombola, desapareceram em 4 de janeiro, mobilizando uma das operações de resgate mais complexas já realizadas no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Inicialmente, uma terceira criança, Anderson Kauã, de 8 anos e primo dos irmãos, também estava desaparecido. Ele foi localizado em 7 de janeiro e informou às equipes o local onde teria deixado Ágatha e Allan antes de se perder deles. A operação mobilizou mais de 500 pessoas, chegando a picos de mais de mil homens, incluindo Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar, Exército e Defesa Civil, que vasculharam uma área de aproximadamente 54 km².

Leia Mais

Desafios da operação de busca

As equipes de resgate enfrentam uma série de obstáculos impostos por um ambiente hostil e imprevisível. Entre os principais desafios, destacam-se:

Terreno irregular: O solo é marcado por áreas alagadas, riachos e barrancos, o que torna o deslocamento perigoso e dificulta a localização de vestígios.

Vegetação densa: A mata fechada limita a visibilidade a poucos metros, dificultando o avanço das equipes e o uso de drones e aeronaves.

Clima adverso: O calor intenso, a alta umidade e as chuvas frequentes na região aceleram o desgaste físico dos socorristas e podem apagar pistas essenciais, como pegadas.

Isolamento e comunicação: A ausência de sinal de celular ou rádio em grande parte da área impede a comunicação em tempo real, dificultando a coordenação das frentes de trabalho.

Após semanas de buscas intensas, a área prioritária foi considerada "saturada" pelas equipes, e a operação de campo foi reduzida. A Polícia Civil intensificou a investigação para apurar todas as hipóteses, embora a principal linha de trabalho continue sendo a de que as crianças se perderam na mata. Equipes de resgate permanecem em prontidão para novas incursões caso surjam novas pistas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.