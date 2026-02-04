InícioBrasil
Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (4/4), a Quina 6945, a Lotomania 2884, a Super Sete 807, a Lotofácil 3605, a Dupla Sena 2921 e a +Milionária 326

Loterias CAIXA | 06/12/2025 - (crédito: Reprodução/CAIXA)
Loterias CAIXA | 06/12/2025 - (crédito: Reprodução/CAIXA)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (4/2), seis loterias: os concursos 6945 da Quina; o 2884 da Lotomania; o 807 da Super Sete; o 3605 da Lotofácil; o 2921 da Dupla Sena; e o 326 da +Milionária. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8,2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 33-61-66-68-70.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotofácil 

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão  para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-07-10-12-13-14-19-20-21-22-23-24-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 10,7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-03-08-14-23-30-32-37-38-41-45-55-58-60-71-74-77-78-80-91. A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.  http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania/wps/portal/loterias/landing/lotomania

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 21 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 16-20-29-34-35-42. Os trevos sorteados foram: 3-5.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07-20-22-33-42-49 no primeiro sorteio; 03-13-17-20-22-31 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 824,7 mil para o primeiro sorteio; e R$ 49,7 mil para o segundo sorteio .
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1,6 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1:
Coluna 2: 5
Coluna 3: 0
Coluna 4: 3
Coluna 5: 3
Coluna 6: 6
Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete 

 

