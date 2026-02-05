Artistas participam de lançamento de pacto contra o feminicídio

Aristas da área da música e artes cênicas participaram na última quarta-feira (4/2) da cerimônia de lançamento do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de autoridades dos Três Poderes.
A cerimônia reuniu a rapper Ebony, a empresária Paula Lavigne e atores conhecidos do público como Leona Cavalli, Bruno Garcia e Zezé Polessa. No encontro, foi apresentada a campanha nacional de enfrentamento do feminicídio.
Convidada para representar a cultura e a periferia no espaço institucional, a rapper Ebony participou do lançamento levando a perspectiva do hip-hop e a vivência de uma mulher negra. A artista destacou a importância da escuta de grupos diretamente afetados pela violência de gênero e pela misoginia.
“O feminicídio nada mais é do que o último estágio de um problema que começa na criação dos meninos. O hip-hop é um gênero sobre revolução e protesto, então não poderíamos ficar de fora do debate”, disse Ebony em entrevista à GloboNews.
Durante a cerimônia, a rapper ressaltou o papel da cultura no debate sobre o feminicídio e a necessidade de discutir as raízes estruturais da violência. Por fim, destacou o hip-hop como um movimento historicamente associado à denúncia social e à mobilização política.
