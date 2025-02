Atriz Zezé Polessa é internada e cancela peças em Curitiba

Nas redes sociais, Zezé comentou com bom humor sobre o ocorrido - (crédito: Reprodução / Internet)





A atriz Zezé Polessa, de 71 anos, precisou ser internada no último sábado (22) no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após sofrer uma intoxicação alimentar. O problema de saúde surgiu depois de consumir uma feijoada vegana, o que levou ao cancelamento das apresentações da peça Os Olhos de Nara Leão, que seriam realizadas no Teatro Fernanda Montenegro.

Nas redes sociais, Zezé comentou com bom humor sobre o ocorrido: "Feijoada vegana faz mal à moça!!! Foi o que aconteceu. Simples assim. Dois espetáculos cancelados. Uma pena lastimável, para ser bem explícita e enfática".









Após receber alta, a atriz fez questão de elogiar o atendimento médico que recebeu: "Chegando ao hospital, passei pelo pronto atendimento e, depois, internação. Fui recebendo os cuidados necessários de todos os que trabalham ali". Zezé destacou ainda a qualidade do serviço hospitalar, classificando-o como "humano, amoroso e técnico".

Agora recuperada, a artista se prepara para retomar sua agenda profissional. A temporada carioca da peça tem estreia marcada para o dia 14 de março. Zezé também demonstrou gratidão pela compreensão do público de Curitiba e deixou em aberto um possível retorno: "Um dia eu volto".

O conteúdo Zezé Polessa é internada e cancela peças em Curitiba aparece primeiro em Feed TV.

O post Zezé Polessa é internada e cancela peças em Curitiba foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.