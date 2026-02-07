InícioBrasil
SISTEMA DE PAGAMENTOS

Clientes apontam instabilidade no PIX neste sábado (7/2)

Reclamações começaram por volta das 6h, segundo o site DownDetector, que monitora falhas em serviços online. A reportagem entrou em contato com o Banco Central e aguarda resposta

Usuários também relataram nas redes sociais que o PIX estava fora do ar ou apresentava funcionamento irregular - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)
Usuários também relataram nas redes sociais que o PIX estava fora do ar ou apresentava funcionamento irregular - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

Clientes de diferentes instituições financeiras apontaram instabilidade no sistema de pagamentos instantâneos PIX na manhã deste sábado (7). As reclamações começaram por volta das 6h, segundo o site DownDetector, que monitora falhas em serviços online.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com a plataforma, 61% dos relatos envolvem dificuldades para realizar pagamentos. Problemas em transferências representam 26% das queixas, enquanto falhas relacionadas ao uso do código QR correspondem a 13%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Usuários também relataram nas redes sociais que o PIX estava fora do ar ou apresentava funcionamento irregular. “Apagão do PIX no carnaval? rsrsrs”, escreveu um internauta na rede social X, antigo Twitter. Outro usuário afirmou: “GENTE, TODOS OS BANCOS CAÍRAM, PRECISO FAZER PIX. O QUE ESTÁ ACONTECENDOOOOO”.

Em janeiro deste ano, o PIX também apresentou instabilidade. Na ocasião, o Banco Central informou que o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), base de dados centralizada que armazena as informações das chaves PIX, apresentou indisponibilidade em razão de problemas internos.

A reportagem entrou em contato com o Banco Central e aguarda resposta.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 07/02/2026 12:41
SIGA
x