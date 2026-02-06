Motorista de aplicativo é preso em flagrante por tráfico de drogas

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (5/2), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), fazendo a entrega de porções de cocaína. Com passagens por tráfico de drogas, o preso atuava como motorista de aplicativo, função que, segundo as investigações, usava como meio para a entrega de entorpecentes em Sobradinho I e II, na modalidade “delivery”.

O suspeito foi identificado após uma informação anônima, recebida por meio do Disque-Denúncia 197 (DICOE). Ele foi abordado enquanto conduzia o veículo, acompanhado de duas pessoas, na AR 23, próximo à rodoviária de Sobradinho II.

Foram apreendidas 27 porções de cocaína no veículo e mais uma porção na casa do preso, todas embaladas para comercialização. O homem foi apresentado à 35ª Delegacia de Polícia, de Sobradinho II, e encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos, onde ficará mantido à disposição da Justiça.

