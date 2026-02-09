Anvisa investiga 6 mortes por pancreatite relacionadas a canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga seis mortes por pancreatite possivelmente relacionadas a canetas emagrecedoras, medicamento que auxilia no tratamento de obesidade e diabetes. Os casos ainda são tidos como suspeitos e envolvem marcas como Ozempic, Mounjaro e Saxenda. A Anvisa alerta, porém, que as ocorrências podem envolver produtos falsificados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo pesquisa da VigiMed, realizada com os princípios ativos do medicamento (semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida) e pelos eventos “pancreatite, pancreatite aguda, pancreatite crônica, pancreatite necrosante e pancreatite obstrutiva”, foi recebido um total de 145 notificações de suspeitas de eventos adversos durante 2020 e 2025. Se considerar os dados de notificações coletados também em pesquisa clínica, que não estão inclusos no sistema da Anvisa, o número chega a 225.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
VigiMed é o sistema disponibilizado pela Anvisa para que cidadãos, profissionais de saúde, detentores de registro de medicamentos e patrocinadores de estudos possam reportar suspeitas de eventos adversos relacionados a medicamentos e vacinas.
Por meio de nota enviada ao Correio, a agência reguladora ressalta que não pode afirmar que se tratam de casos comprovados, pois os registros são classificados como suspeitos e ainda passam por avaliação técnica. Segundo a Anvisa, somente notificações não garantem uma relação causal direta entre o uso dos medicamentos e os eventos relatados, além da possibilidade de envolvimento de produtos falsificados.
O órgão destaca, ainda, que nem todas as informações são relatadas pelos notificadores, entre elas, o nome comercial, significando que não aparecerá no painel quando a busca é realizada por nome comercial e não pelo nome do princípio ativo. Além disso, reforça que a bula das canetas emagrecedoras no Brasil já traz a possibilidade de ocorrência desse tipo de evento adverso.
*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza
Saiba Mais
- Brasil Autor do feriado no Rio, Jorge Babu morre aos 60 anos
- Brasil Piloto é preso dentro de avião em SP acusado de abuso sexual infantil
- Brasil Com 63% do corpo queimado, advogada fala sobre recuperação após incêndio
- Brasil 'Vivendo em um hotel': a disputa pela transformação do 'maior edifício residencial' do Brasil' em Airbnb
- Brasil Jovem mata namorada em discussão com facadas no pescoço e se entrega
- Brasil Mulher de Henrique Maderite se despede com bordão 'Sextou, bebê'; veja