Mulher de Túlio Maravilha responde a polêmica sobre faculdade da filha

Vídeo da família maravilha explicando os motivos pelo quais a filha Tulliane não vai para Federal - (crédito: Reprodução/TikTok)

A esposa do ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, Cristiane Maravilha, respondeu às criticas sobre um vídeo em que a família explica o motivo da filha, Tulianne, não estudar em uma universidade pública. Na postagem, a mãe diz que a adolescente poderia sofrer bullying no estudo público por ter dinheiro.

A adolescente contou que passou em Nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Odontologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

"Conheço famosas e bem de vida que estavam estudando em faculdades federais e eram criticadas todos os dias e fizeram até bullying com elas, porque não deixaram a vaga para outros", disse.

Cristiane afirmou que as pessoas levaram a situação para um lado ruim: “são pessoas mal resolvidas”. Também enfatizou a fala inicial da filha no primeiro vídeo de deixar a vaga para quem realmente precisa. Novamente, as falas não foram bem vistas e internautas disseram que sua justificativa foi "ainda pior".

No primeiro registro, publicado no sábado (07/02), o atleta aparece ao lado da esposa e da filha, e disse que, por “valores familiares”, a garota iria seguir em uma faculdade particular. Túlio reforçou que a decisão também se deu por conta da logística e da precariedade das universidades federais.

“Engloba mais a nossa segurança, qualidade de vida e o mundo que queremos preservar”, finalizou a mãe. A filha acrescentou dizendo que iria deixar a vaga para quem realmente precisa e não tem condições de pagar uma faculdade privada.

Confira o vídeo:

