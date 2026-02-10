Família morre soterrada após rompimento de açude em MG

Pelo menos cinco pessoas morreram soterradas nesta terça-feira (10/2) em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais. O caso mais grave ocorreu na zona rural de Eugenópolis, onde quatro pessoas da mesma família — um casal e dois filhos jovens — faleceram após o rompimento de um açude provocar um deslizamento de terra que destruiu a residência onde moravam. Em Muriaé, cidade vizinha, um homem também morreu após um barranco ceder sobre sua casa.

Na tragédia em Eugenópolis, o rompimento do açude aconteceu na Comunidade de Pratinha, gerando um deslizamento de terra que soterrou completamente a casa, que ficava na base de um morro. Um funcionário que chegava para a ordenha do gado pela manhã percebeu o ocorrido e acionou as autoridades.

Já em Muriaé, a vítima era um homem que trabalhava como pedreiro para o dono do terreno e morava de favor nos fundos do imóvel. O deslizamento ocorreu por volta de 1h da manhã e o corpo foi localizado às 7h, após um trabalho de busca que durou cerca de seis horas devido ao grande volume de terra.

A região está sob alerta amarelo, de perigo potencial, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Muriaé, a precipitação acumulada variou de 92 milímetros a 96 mm em apenas três horas, com o bairro de Santa Luzia tendo tido 16 residências atingidas pelas águas. O nível do rio na região chegou a subir 3 metros de altura.

Além disso, foram registrados pontos de alagamento no km 700, em Muriaé, e em Eugenópolis. Também houve queda de barreira e pedras no km 279, na Serra da Pratinha. Os casos ocorreram a uma distância de aproximadamente 25 km.