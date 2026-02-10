Tempo no DF: Inmet emite alerta amarelo para perigo de chuvas nesta terça

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal terá uma terça-feira (10/2), marcada por muitas nebulosidades e previsão de precipitações em áreas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF permanece sob alerta amarelo de chuvas, que indica possibilidade de pancadas intensas em pontos da capital.

As temperaturas apresentam grande variação ao longo do dia, característica comum da região. A temperatura mínima registrada no Plano Piloto foi de 18°C, enquanto em Águas Emendadas os termômetros marcaram 16,7°C. A máxima prevista para Brasília varia entre 28°C e 29°C, podendo chegar a 29°C ou 30°C em outras localidades do DF. Segundo o Inmet, essa amplitude térmica, entre 10 e 14 graus, é considerada normal e não representa uma situação fora do padrão climático da região.

Segundo a meteorologista do Inmet, Lady Custódio, a capital está passando pelo efeito de um fenômeno climático. "Temos um evento atmosférico atuante, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Como ela já está perdendo a força, então provavelmente a gente vai ter mais chuvas, que chamamos de convectivas", disse a especialista.

A previsão ainda indicou ocorrência de chuvas ao longo do dia, embora elas possam ser mal distribuídas, atingindo alguns pontos com maior intensidade. Para os próximos dias, a tendência é de diminuição das chuvas mais intensas, especialmente a partir da segunda metade da semana.