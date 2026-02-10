InícioBrasil
CIDADÃO HONORÁRIO

Parlamentar sugere que Bad Bunny receba título de cidadão honorário do Brasil

Proposta apresentada na Câmara dos Deputados concede honraria simbólica ao cantor porto-riquenho; título não confere cidadania nem direitos civis ou políticos

O cantor porto-riquenho Bad Bunny se apresenta durante o show do intervalo do Super Bowl LX, entre Patriots e Seahawks, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia, em 8 de fevereiro de 2026 - (crédito: Josh Edelson/AFP)
Um projeto de resolução em tramitação na Câmara dos Deputados (CD) propõe conceder ao cantor porto-riquenho Bad Bunny o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (9/2), pela deputada federal Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) e aguarda análise inicial da Mesa Diretora da Casa.

O projeto ainda está em fase inicial de tramitação e, para ser aprovado, precisará passar pelas etapas regimentais previstas no Congresso Nacional.

Até o momento, não há registro de tremitação nas comissões, etapa que antecede a análise em plenário. Caso o projeto avance e seja aprovado pelos deputados, a honraria poderá ser formalizada em sessão solene da Câmara dos Deputados.

O título de cidadão honorário é uma distinção simbólica, concedida por órgãos do Poder Legislativo a pessoas que não nasceram no país, ou no ente federativo que concede a honraria. Apesar do nome, o título não concede nacionalidade brasileira, nem gera direitos civis ou políticos, como votar ou ser votado.

No âmbito federal, esse tipo de homenagem é concedido exclusivamente por meio de projeto de resolução, aprovado pelos parlamentares, e não produz efeitos jurídicos sobre a condição migratória ou cidadã do homenageado.

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 10/02/2026 15:06 / atualizado em 10/02/2026 15:07
