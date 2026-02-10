Abuso infantil na internet atinge segunda maior marca em 20 anos

O documento atribui parte significativa desse crescimento à disseminação de ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar deepfakes - (crédito: Divulgação)

Após uma breve queda em 2024, as denúncias de abuso sexual infantil na internet voltaram a crescer no Brasil em 2025 e ultrapassaram a marca de 63 mil ocorrências, o segundo maior patamar desde o início da série histórica, iniciada em 2006. Os dados foram divulgados pela SaferNet Brasil, organização que recebe, analisa e encaminha denúncias de crimes digitais às autoridades, e indicam uma reversão preocupante na tendência observada no ano anterior.

De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira (10/2), o recorde da série permanece com 2023, quando quase 72 mil links com conteúdo sexual envolvendo abuso de crianças e adolescentes foram reportados à organização por usuários e sistemas automatizados. Ainda assim, o volume registrado em 2025 reforça a persistência e a sofisticação das redes de exploração no ambiente digital.

O documento atribui parte significativa desse crescimento à disseminação de ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar deepfakes: imagens e vídeos sintéticos com a inserção de rostos de crianças e adolescentes em contextos eróticos ou pornográficos, mesmo quando não há qualquer material real envolvendo essas vítimas. A facilidade de acesso, aliada ao baixo custo dessas tecnologias, tem ampliado a produção e a circulação de conteúdos abusivos, tornando mais complexo o trabalho de plataformas, órgãos de fiscalização e forças de segurança no combate ao crime digital.

O cenário foi detalhado pelo presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares, durante a abertura do evento principal do Dia da Internet Segura no Brasil. Em sua fala, ele destacou que o Canal de Ajuda da SaferNet (Helpline) registrou, em 2025, um aumento de 115% nos pedidos de apoio relacionados ao vazamento de imagens de nudez e sexo sem consentimento. “No ano passado, o nosso canal de ajuda de orientação a vítimas registrou um aumento de 115% no número de casos e de vítimas de exposição de imagens íntimas sem consentimento. Muitos desses casos foram gerados por inteligência artificial”, afirmou.

Segundo Tavares, pela primeira vez a organização recebeu relatos de pessoas que afirmaram ter sido vítimas de imagens íntimas criadas integralmente por IA, sem que qualquer foto real tivesse sido utilizada. “Estamos falando de aplicativos e sites mantidos por organizações criminosas que vendem esse tipo de serviço. O serviço é pegar a foto de qualquer pessoa e transformar isso em nude. Agora, eles estão fazendo isso com imagens em movimento também, com vídeos ultrarrealistas simulando relações sexuais que nunca existiram”, disse.

Ele explicou que essas ferramentas, antes restritas a ambientes como a deep web, passaram a circular de forma pulverizada na internet aberta. “Isso está acontecendo a partir de códigos abertos disponíveis na rede, usados para fins criminosos. Há uma pulverização de aplicativos e sites ilegais que antes ficavam restritos à deep web, depois migraram para o Telegram e agora começam a povoar o ambiente da web aberta”, alertou.

Tavares ressaltou que o crescimento das denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil acompanhou esse movimento. “Em 2025, tivemos a segunda maior marca de denúncias da nossa série histórica. É uma tendência registrada no mundo inteiro. Os dados que a rede Insafe divulgará hoje na Europa mostram um cenário global absolutamente estarrecedor”, afirmou.

Além da violência sexual, os dados da SaferNet também revelam uma escalada dos crimes de ódio na internet, que cresceram 54% em 2025. O maior aumento foi registrado nos casos de misoginia, definidos como violência ou discriminação contra mulheres, que tiveram alta de 224,9% em um ano.

Também cresceram conteúdos de apologia a crimes contra a vida, com aumento de 75,4%, e manifestações neonazistas, que subiram 64,7%. “Esse tema não pode mais ser adiado. É inadmissível conviver com esse tipo de abuso, praticado, na maioria dos casos, por organizações criminosas que exploram uma nova fonte de receita, que é a venda de serviços de nudificação. Isso é absolutamente massacrante”, disse.

Os dados sobre denúncias e pedidos de ajuda estão disponíveis nos relatórios públicos da SaferNet Brasil, incluindo os indicadores do Canal de Denúncias e do Helpline referentes a 2025.

Dia da Internet Segura

O alerta foi feito durante a celebração do Dia da Internet Segura, iniciativa internacional criada em 2004 pela Comissão Europeia e pela rede Insafe, realizada anualmente na segunda terça-feira de fevereiro. Em 2026, a campanha mobiliza simultaneamente mais de 180 nações. “Hoje nos reunimos a 180 países, em diferentes fusos, realizando atividades e eventos. É um movimento global que mobiliza instituições públicas, privadas, do terceiro setor e da comunidade técnico-científica para discutir segurança online, com ênfase nos direitos e na proteção de crianças e adolescentes”, afirmou Tavares.

Segundo ele, o Brasil participa da iniciativa pelo 18º ano consecutivo, em um momento simbólico. “O Dia da Internet Segura no Brasil atinge a maioridade e, com ela, a responsabilidade de discutir os caminhos para a implementação do ECA digital. Esse é um esforço coletivo que exigirá o engajamento de todos os setores da sociedade”, disse.

A programação brasileira reúne mais de 50 palestrantes ao longo de dois dias e discute temas como educação e cidadania digital, uso de inteligência artificial para produção de deepfakes sexuais, fragmentação da internet e caminhos para a construção de um ambiente online mais seguro. Durante o evento, também será apresentado um relatório parcial de uma pesquisa sobre o uso criminoso de IA, financiada pelo fundo SafeOnline, administrado pelo Unicef, que deve embasar uma agenda internacional de enfrentamento ao problema nos próximos dois anos.