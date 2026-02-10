Ator está desaparecido desde dezembro após noitada no litoral de São Paulo

Roger da Cunha Mattos, de 35 anos, foi visto pela última vez em dezembro, após sair de um bar em Peruíbe e entrar em um carro de transporte por aplicativo com um homem desconhecido - (crédito: Reprodução/Redees Socias)

O ator Roger da Cunha Mattos, de 35 anos, está desaparecido desde a manhã de 15 de dezembro. Ele foi visto pela última vez saindo de um bar em Peruíbe, no litoral de São Paulo, acompanhado de um homem ainda não identificado, e nunca mais foi localizado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Roger deixa o estabelecimento e entra em um carro de transporte por aplicativo, pedido na Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves. A corrida tinha como destino Iguape, município vizinho, mas o ator teria pedido para descer antes da chegada ao local final, na entrada da estrada do bairro Guaraú. A partir desse ponto, não há mais registros sobre o paradeiro.

A família teve acesso às imagens com apoio da Guarda Civil Municipal e também entrou em contato com o motorista do aplicativo, que confirmou o trajeto inicial da corrida. Desde então, não surgiram novas pistas concretas sobre o que aconteceu com o ator.

Quem é Roger da Cunha Matos

Natural da capital paulista, Roger vivia em Peruíbe havia cerca de três anos. Ele se mudou para o litoral após ser contratado para atuar em animações em uma colônia de férias da região. Além da atuação artística, trabalhava em um restaurante da cidade, onde também ajudava no atendimento ao público, inclusive turistas estrangeiros, já que falava outros idiomas.

Descrito pela família como comunicativo, afetuoso e sociável, Roger construiu vínculos na cidade e era conhecido por fazer amizades com facilidade. Segundo parentes, ele mantinha contato frequente com a família e tinha planos pessoais e profissionais em andamento.

O pai do ator, Antônio Jorge de Matos, afirma que a ausência de informações é o que mais angustia. Segundo ele, Roger era próximo da família, responsável e tinha uma rotina organizada. “Ele é trabalhador, sempre foi muito querido por todos. A gente só quer saber o que aconteceu com ele”, disse em entrevista.

A família registrou boletim de ocorrência, mobilizou amigos, espalhou cartazes e percorreu praias e bairros da região em busca de informações. Segundo parentes, a mãe de Roger enfrenta dificuldades emocionais desde o desaparecimento, enquanto familiares seguem em busca de qualquer pista que ajude a esclarecer o caso.

Um dos pontos que ainda gera dúvidas na investigação é a divergência de horários. Relatos de funcionários de um dos bares indicam que Roger teria permanecido no local até cerca das 9h da manhã, enquanto os registros das câmeras e da corrida por aplicativo apontam que ele deixou o local por volta das 5h30. Essa diferença na linha do tempo está entre os pontos apurados pela Polícia Civil.

O homem que aparece ao lado do ator nas imagens ainda não foi identificado oficialmente e não é conhecido pela família. Até o momento, não há confirmação sobre com quem Roger seguiu após deixar o carro nem sobre o destino que tomou.

O desaparecimento de Roger da Cunha Matos segue sem respostas. As investigações continuam, enquanto familiares e amigos mantêm as buscas e a mobilização pública na tentativa de obter informações que levem ao paradeiro do ator.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca