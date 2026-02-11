Câmeras de segurança mostram jovem pouco antes de ser achada morta

Um vídeo de uma câmera de circuito interno de TV mostra os últimos momentos de Vanessa Lara, que foi achada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada de Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de terça-feira (10/2).
Ontem (9/2), a família procurou a Polícia Militar para informar o desaparecimento. A vítima morava em Pará de Minas (MG), na Região Central do estado, e foi encontrada morta depois de sair do Sine em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada. O corpo foi localizado com a ajuda de um drone.
Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe de Vanessa compareceu à delegacia alegando que a filha esteve no Sine de Juatuba por volta de meio-dia. Segundos familiares, a jovem trabalhava em outra cidade para custear a faculdade. Depois disso, Vanessa não voltou para casa.
As informações são confirmadas pela câmera de segurança do local, que registrou a presença da jovem por volta das 14h dessa segunda-feira. No momento, ela usava o cabelo solto e vestia camisa branca e calça jeans azul.