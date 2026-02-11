Discord amplia medidas de segurança para adolescentes e exige verificação de idade

A plataforma Discord anunciou que vai ampliar, a partir do início de março, suas ferramentas globais de segurança voltadas a adolescentes. As medidas incluem verificação obrigatória de idade, restrições de acesso por faixa etária, reforço na privacidade e ajustes automáticos de conteúdo conforme o perfil do usuário.

Com as novas regras, adolescentes a partir de 13 anos, sejam novos ou antigos usuários, precisarão comprovar a idade para acessar determinadas áreas da plataforma. A comprovação poderá ser feita por meio de reconhecimento facial por foto ou pelo envio de documento que ateste a idade.

O Discord afirmou que o documento será descartado após a validação. Após a confirmação etária, o sistema ajustará automaticamente o tipo de conteúdo acessível ao usuário adolescente. De acordo com o Windows Central, as buscas no Google por "alternativas ao Discord" aumentaram cerca de 10.000% nos EUA após o anúncio.



Além das mudanças técnicas, o Discord informou que criará um Conselho de Adolescentes, formado por 10 a 12 jovens, com a função de contribuir com sugestões relacionadas à segurança e à experiência de uso da plataforma.



Fundado em 2015 por Jason Citron e Stanislav Vishnevskiy, o Discord surgiu como ferramenta de comunicação para jogadores on-line, permitindo transmissões ao vivo, interações por áudio e vídeo e troca de mensagens em comunidades públicas ou privadas.



Nos últimos anos, a plataforma passou a ser alvo de investigações relacionadas ao uso indevido por criminosos. Em julho de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro condenou Pedro Ricardo Conceição da Rocha, conhecido como “King”, a 24 anos de prisão por associação criminosa, estupro qualificado e coletivo, estupro de vulnerável e corrupção de menores. Segundo as investigações, ele utilizava o Discord para incentivar jovens a cometer crimes.



Os crimes ocorreram entre agosto de 2021 e março de 2023. Pedro Ricardo, que tinha 19 anos à época, foi preso na segunda fase da operação “Dark Room”, realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) nas cidades de Cachoeiras de Macacu e Teresópolis.

