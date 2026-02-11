InícioBrasil
SÃO PAULO

Piloto acusado de manter rede de abuso infantil é demitido da Latam

Sérgio Antônio Lopes foi preso dentro de um avião da companhia na segunda-feira (9/2), por manter uma rede de abuso infantil

Piloto preso por pedofilia - (crédito: Reprodução)
Piloto preso por pedofilia - (crédito: Reprodução)

O piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, acusado de manter uma rede de abuso e aliciamento infantil e preso na segunda-feira (9/2), foi demitido da Latam. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota ao Correio, a companhia informou que o homem não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. "A companhia adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sérgio foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes de um voo decolar. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele mantinha uma rede de abuso e pornografia de crianças e adolescentes, aliciamento, estupro de vulnerável e compartilhamento de vídeos íntimos há, pelo menos, oito anos. 

Além disso, frequentava motéis com menores de idade usando documento falso, armazenava e vendia material de pornografia infantil. 

Outras duas mulheres, uma avó de crianças de 10, 12 e 14 anos, e a outra mãe de uma das vítimas também foram presas sob acusação de terem recebido uma quantia em dinheiro do piloto em troca da exploração sexual das crianças. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 11/02/2026 17:33 / atualizado em 11/02/2026 17:34
SIGA
x