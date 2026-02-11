Piloto acusado de manter rede de abuso infantil é demitido da Latam

O piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, acusado de manter uma rede de abuso e aliciamento infantil e preso na segunda-feira (9/2), foi demitido da Latam.

Em nota ao Correio, a companhia informou que o homem não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. "A companhia adota a política de tolerância zero para ações e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações."

Sérgio foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes de um voo decolar. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele mantinha uma rede de abuso e pornografia de crianças e adolescentes, aliciamento, estupro de vulnerável e compartilhamento de vídeos íntimos há, pelo menos, oito anos.

Além disso, frequentava motéis com menores de idade usando documento falso, armazenava e vendia material de pornografia infantil.

Outras duas mulheres, uma avó de crianças de 10, 12 e 14 anos, e a outra mãe de uma das vítimas também foram presas sob acusação de terem recebido uma quantia em dinheiro do piloto em troca da exploração sexual das crianças.

