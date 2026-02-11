Caramelo invade pet shop e furta comida para gatos; veja

Um cachorro da cor caramelo foi flagrado pelas câmeras de segurança ao pegar um sachê de comida de gato em um pet shop de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, na última terça-feira (10/2). A cena divertiu funcionários e a proprietária do estabelecimento, Maria Amélia Serra Negra, de 45 anos.

Em entrevista ao Correio, Maria Amélia explicou que a loja costuma deixar ração e água na porta para animais em situação de rua que passam pelo local. Segundo ela, era a primeira vez que o cachorro aparecia na região. “Foi a primeira vez que o caramelo esteve por aqui. A gente não o conhecia. Então, ele entrou, demos a raçãozinha, a água para ele ainda na porta”, relatou.

Apesar de ter sido alimentado, o animal permaneceu nas proximidades da loja enquanto os funcionários repunham mercadorias nas prateleiras. No momento em que houve uma distração, ele pegou um sachê de comida de gato e saiu correndo. “O cachorro foi lá, pegou o sachê de comida de gato e saiu correndo”, contou a proprietária rindo.

Maria afirmou que não houve tempo de reação. Segundo ela, quando percebem que os animais demonstram interesse por algum produto, os funcionários costumam abrir sachês ou oferecer petiscos. “Nesse caso, nem houve tempo”, disse.

A empresária não estava presente no momento do ocorrido, mas soube do episódio ao perceber a reação dos funcionários. Ela comentou que o cachorro parecia interessado em algo diferente. “Acho que ele estava com tanta vontade de algo diferente que pegou até um sachê de gato”, afirmou em tom de brincadeira.

Em tom de brincadeira, Maria disse que os funcionários comentaram que o animal poderia retornar para receber o alimento adequado. “Até a gente brincou: ele poderia aparecer hoje para pelo menos a gente dar um sachê de cachorro, para a gente poder abrir o sachê certo e alimentar ele”, relatou.

O cachorro não retornou ao local. Maria observou ainda que o animal não parecia ser um dos que costumam viver ao redor da loja.

Questionada sobre a possibilidade de registrar ocorrência ou impedir a entrada do animal, a proprietária respondeu com bom humor: “A hora que ele voltar aqui, a gente vai obrigar ele a dar muito carinho, muito lambeijos, como forma de punição pelo sachê que ele roubou.”

Ela destacou que a presença de animais em situação de rua na porta da loja é comum e que o episódio serviu para alegrar o dia da equipe. “Só alegrou o nosso dia”, concluiu.

