Viagem no carnaval: Ministério do Turismo alerta para checagem de cadastro

Com a proximidade do carnaval, período em que os brasileiros pegam a estrada em busca de descanso ou festa, o Ministério do Turismo alerta que antes de contratar hospedagem, passeios ou qualquer outro serviço turístico, é fundamental verificar se o prestador está registrado no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

O Cadastur é o sistema oficial do governo federal que reúne empresas e profissionais autorizados a atuar no setor turístico no Brasil. Por meio dele, o viajante pode confirmar se hotéis, pousadas, agências de viagem, guias de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos estão regularizados. Atualmente, mais de 190 mil prestadores de serviços estão formalizados em todo o país.

A consulta é gratuita e pode ser feita pela internet. O serviço permite ao consumidor saber se a empresa ou o profissional atende às exigências legais e pode ser fiscalizado pelos órgãos competentes. Em períodos de grande movimentação, como o carnaval, quando cresce a oferta de serviços informais, essa verificação se torna ainda mais importante para reduzir o risco de golpes.

Para algumas atividades, o cadastro é obrigatório. É o caso dos guias de turismo, que, além de registrados, devem portar crachá e certificado oficial. Essa identificação garante que o profissional está habilitado para exercer a função.

Segundo o Ministério do Turismo, optar por serviços cadastrados traz mais transparência e confiança ao consumidor, além de fortalecer o setor ao valorizar quem trabalha dentro da lei. A recomendação é desconfiar de preços muito abaixo do mercado, buscar referências e sempre checar a situação do prestador antes de fechar negócio.

O acesso ao sistema pode ser feito pelo site oficial do Cadastur.

Prestadores de serviço

No entanto, além de beneficiar o turista, o Cadastur também oferece vantagens para empreendedores do setor. O cadastro aumenta a visibilidade do negócio, fortalece a credibilidade junto aos clientes e permite a participação em programas, feiras e ações promovidas pelo Ministério do Turismo.

Empresas e profissionais regularizados também podem ter acesso a linhas de crédito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que exige o certificado do Cadastur como requisito. A regularidade no sistema pode ser necessária ainda para participar de licitações públicas e, em situações específicas, acessar auxílios emergenciais.

Para os prestadores interessados em se formalizar, o cadastro também é feito de forma online, pelo mesmo portal utilizado pelos turistas para consulta.