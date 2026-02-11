Mulher acusa cantor de agressão: "Nunca aceitem um tapa"

Fabrícia de Freitas Soares Madeira, de 36 anos, denunciou o companheiro à polícia e publicou vídeo nas redes sociais - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Uma mulher de 36 anos disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que foi espancada pelo cantor Leonardo Rodrigues Santos, de 39 anos, conhecido como Leo Bahia. O episódio de violência, que incluiu cárcere privado, ocorreu em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada na madrugada de sábado (7/2). Fabrícia de Freitas Soares Madeira recebeu socos no rosto e teve dois dentes quebrados. Ela também ficou com hematomas pelo corpo em decorrência das agressões. O cantor ainda não havia sido localizado até a última atualização das autoridades. A Polícia Civil está apurando o caso.

Conforme registrado pela Polícia Militar, a mulher declarou que Leo Bahia ficou nervoso após ela arrebentar, sem querer, um cordão dele durante um passeio. A partir daí, ele passou a agredi-la e, depois, fugiu. Antes disso, ainda de acordo com o relato, o cantor a trancou dentro de um quarto da casa onde moravam.

"Eu fui brutalmente agredida pelo meu ex-companheiro, que muitos conhecem como o cantor Leo Bahia. Ele me agrediu covardemente por motivo fútil e quase me matou. Arrebentou minha boca. Nunca aceitem um tapa. Eu aceitei um primeiro tapa e não tenho vergonha de admitir, mas foi porque eu acreditei na mudança. O primeiro tapa que perdoei virou soco. Caso eu perdoe novamente, o que não vou fazer, vem a morte", declarou, acrescentando sobre o motivo de recorrer à rede social.

"Estou fazendo o vídeo porque sei que há outras mulheres que foram agredidas por ele. Um covarde desse não merece estar solto enquanto a mulher está sofrendo", completou.

A Polícia Civil fez o requerimento de medidas protetivas de urgência para a vítima. A investigação encontra-se em andamento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Ribeirão das Neves a fim de localizar o suspeito, segundo nota da assessoria da instituição policial.

A reportagem tenta contato com o cantor Leo Bahia para um posicionamento. A publicação será atualizada caso ocorra alguma manifestação.