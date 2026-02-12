Família é presa suspeita de matar servidora pública no TO

Deise Carmen era dona de uma fábrica de rodos na cidade de Palmeirópolis no Tocantins - (crédito: Reprodução/ Redes Socias)

Foram presos nesta quinta-feira (12/2) o marido e as duas filhas da servidora pública Deise Carmen de Oliveira, de 55 anos, que foi encontrada morta no dia 1º de janeiro deste ano. A Polícia Civil do Tocantins suspeita do envolvimento dos três familiares no assassinato da servidora.

O corpo de Deise foi encontrado por um pescador no rio Santa Tereza, em um trecho que corta o município de Peixe (TO). O corpo estava preso em um banco de areia no meio do rio em estado de decomposição avançado, e foi resgatado pelos bombeiros.

As investigações da Polícia Civil indicam que a vítima foi morta a facadas, e o crime teria ocorrido durante as festas de fim de ano após brigas entre a família. Deise era natural de Porangatu (GO), mas tinha uma fábrica de rodos na cidade de Palmeirópolis, também no Tocantins.

Os famíliares da vítima diziam que ela era uma pessoa alegre, dedicada ao trabalho e generosa. Ela era casada há 30 anos com o suspeito, que não teve identidade revelada. Juntos tinham duas filhas, uma de 26 e outra de 31 anos. Os três tiveram a prisão preventiva decretada. O celular de uma das filhas foi apreendido.

Os suspeitos vão cumprir prisão temporária, que tem um prazo inicial de 30 dias, permanecendo assim à disposição da Justiça. O marido e as filhas de Deise podem responder também por fraude processual. A polícia suspeita que eles teriam tentado atrapalhar as investigações, que são conduzidas pela 94ª Delegacia de Polícia de Peixe.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

