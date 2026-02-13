Homem é preso e adolescentes são apreendidos por matar cão em Itajaí

Polícia prende homem e apreende adolescentes por morte de cão - (crédito: Guarda Municipal de Itajaí/Instagram)

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes por envolvimento em um caso de maus-tratos a animais que terminou em morte, registrado na tarde de quinta-feira (12/2), no bairro Murta, em Itajaí.

Segundo as informações apuradas, os suspeitos teriam praticado atos de crueldade contra dois cães domésticos em uma área próxima a um curso d'água e em um prédio abandonado nas imediações. Um dos animais não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro foi solto por um popular e conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência provocou comoção social e aglomeração de pessoas no local, o que exigiu a atuação das forças de segurança para garantir a integridade dos envolvidos e a preservação da ordem pública.

O adulto foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais com resultado morte e corrupção de menores. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, cuja análise cabe ao Poder Judiciário.

Os dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos a animais com resultado morte. Em razão da gravidade dos fatos e da repercussão do caso, a polícia pediu a não liberação imediata dos adolescentes aos responsáveis legais, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polícia já ouviu os autores e testemunhas. Também foi realizada a apreensão de aparelhos celulares. A polícia requisitou perícia no local e encaminhou o corpo do animal à Polícia Científica para necropsia veterinária. Também foram iniciadas diligências para identificar um possível quarto envolvido, com análise de dados telemáticos e verificação de imagens de monitoramento da região.

A identidade dos envolvidos é preservada, especialmente por se tratar, em parte, de adolescentes, em conformidade com a legislação vigente.