Geração X lidera satisfação amorosa e sexual no Brasil; veja rankings

A geração X é a que demonstra maior contentamento com a própria vida amorosa e sexual no Brasil. Entre os nascidos de 1965 a 1980, 67% afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos nesse campo. O dado faz parte da pesquisa global Ipsos Love Life Satisfaction 2026, divulgada nesta sexta-feira (13/2), que ouviu 23.268 adultos em diferentes países.

Logo atrás aparecem os millennials (1981–1995), que lideram a média global, mas ocupam o segundo lugar no recorte brasileiro: 61% dizem estar satisfeitos com a vida amorosa ou sexual. A geração Z (1996–2010) surge em seguida, com 53%, enquanto os baby boomers (1945–1964) registram 52% de satisfação.

O levantamento avaliou entrevistados em 29 países a partir de quatro dimensões: amor, vida sexual, relacionamento com o parceiro e sensação de ser amado, consolidadas no chamado Índice de Satisfação com a Vida Amorosa. No Brasil, cerca de 1.000 pessoas entre 16 e 74 anos participaram do levantamento. Os dados foram ponderados para representar o perfil demográfico de cada país, e os percentuais podem apresentar pequenas variações em função de arredondamentos, respostas múltiplas ou exclusão de não respostas.

Brasil é o menos satisfeito da América Latina

Apesar de América Latina e Ásia concentrarem alguns dos maiores índices do estudo, o Brasil aparece como o país latino-americano menos satisfeito com a vida amorosa e sexual. Ao todo, 59% dos brasileiros declaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos — um ponto percentual abaixo do registrado em 2025.

No ranking geral entre os 29 países, Tailândia (78%), Indonésia (78%) e México (72%) ocupam as primeiras posições. O Japão aparece na última colocação, com 33%. Quando o foco é o sentimento de se sentir amado, 74% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos. México (86%) e Colômbia (87%) lideram nesse indicador, enquanto o Japão novamente registra o menor percentual, com 51%.

Na média global, seis em cada dez pessoas dizem estar satisfeitas com a vida amorosa e sexual. O índice é mais alto entre casados (72%) do que entre solteiros (50%). No Brasil, 70% dos solteiros se declaram satisfeitos, 20 pontos acima da média global desse grupo. Ainda assim, o percentual é 13 pontos inferior ao dos brasileiros casados, que alcançam 83% de satisfação.

Ao analisar especificamente o relacionamento com o parceiro, 78% dos brasileiros dizem estar satisfeitos, o menor índice entre os países latino-americanos pesquisados. Peru (87%), Chile (86%) e Colômbia (86%) lideram na região.

Confira o nível de satisfação do brasileiro por aspecto:

Sentir-se amado

Muito satisfeito: 42%

Satisfeito: 32%

Pouco satisfeito: 12%

Nada satisfeito: 9%

Vida amorosa e sexual

Muito satisfeito: 33%

Satisfeito: 26%

Pouco satisfeito: 15%

Nada satisfeito: 17%

Relacionamento com o parceiro