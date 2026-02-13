Ministério das Mulheres e PRF firmam parceria contra assédio no Carnaval

A distribuição do material foi feita ao longo desta semana, às vésperas do Carnaval. - (crédito: EdiCase)

O Ministério das Mulheres anunciou, nesta sexta-feira (13/02), uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para reforçar o combate ao assédio e à violência contra as mulheres durante o Carnaval. A ação integra a campanha “Se liga, ou eu ligo 180. Governo do Brasil: do lado das mulheres, contra a violência no Carnaval”, que prevê ações de conscientização, orientação e apoio às vítimas, com divulgação do canal de denúncias e presença reforçada de agentes em rodovias e pontos de grande circulação de foliões.

A proposta da iniciativa é estimular mulheres a acionarem o Ligue 180, canal da Central de Atendimento à Mulher, sempre que presenciarem ou forem vítimas de agressão, assédio ou importunação sexual.

“Nosso objetivo é levar a mensagem para onde as pessoas estão, de forma clara e direta, seja nas rodovias e postos de grande circulação. Toda mulher precisa saber que não está sozinha”, disse a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ao Portal GOV.

Faixas com o lema da campanha serão instaladas nas entradas e saídas de postos da PRF nas 27 capitais do país. A distribuição do material foi feita ao longo desta semana, às vésperas do Carnaval.

"É uma atuação que reafirma o compromisso da PRF com a defesa da vida e com a garantia de segurança e proteção das mulheres em todo o país", afirmou a diretora de inteligência da PRF, Nadia Zilotti, para o Portal GOV.



