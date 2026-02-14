Buscas por desaparecidos após naufrágio em Manaus são retomadas

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (13/2), quando a embarcação de transporte de passageiros Lima de Abreu XV naufragou durante viagem que partiu de Manaus com destino ao interior do estado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

As buscas pelas vítimas do naufrágio ocorrido no Encontro das Águas, em Manaus, foram retomadas na manhã deste sábado (14/2), conforme informou o governador do Amazonas, Wilson Lima, por meio das redes sociais. “Desde o primeiro momento, determinei a formação de uma força-tarefa envolvendo segurança, saúde e assistência social para garantir o resgate dos sobreviventes e o apoio às famílias”, declarou o governador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, duas pessoas morreram e sete permanecem desaparecidas. As equipes de resgate atuam com cerca de 25 bombeiros, três lanchas e oito viaturas. Também foram mobilizados uma embarcação da Polícia Militar e um veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Morre segundo filho baleado por secretário de Itumbiara

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (13/2), quando a embarcação de transporte de passageiros Lima de Abreu XV naufragou durante viagem que partiu de Manaus com destino ao interior do estado. O trajeto incluía paradas em municípios como Nova Olinda do Norte e Tefé, onde a lancha afundou.

Vídeos gravados por testemunhas mostram passageiros — entre eles mulheres, jovens e crianças — na água, utilizando coletes salva-vidas enquanto aguardavam socorro.

Leia também: Itamaraty alerta sobre risco de brasileiros em exércitos estrangeiros

Moradores da região relataram que ventos fortes e os chamados “banzeiros”, ondulações típicas do encontro entre o Rio Negro e o Rio Solimões, podem ter contribuído para a instabilidade da embarcação e o consequente acidente.

Leia também: Suspeito de matar jovem de 23 anos estava em regime semiaberto

A empresa Lima de Abreu e Navegações, responsável pela lancha, emitiu nota oficial lamentando o naufrágio e informando que a embarcação estava com a documentação em dia, com inspeções regulares e operando dentro das normas de segurança. A companhia afirmou que adotou todas as providências emergenciais para prestar assistência às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as autoridades na investigação técnica das causas do acidente.

%MCEPASTEBIN%