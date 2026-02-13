InícioBrasil
GOIÁS

Morre segundo filho baleado por secretário de Itumbiara

Benício não resistiu aos ferimentos; caso é investigado como homicídio

Secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara Thales Machado e o dois filhos - (crédito: Reprodução/Instagram de Thales Machado)
Secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara Thales Machado e o dois filhos - (crédito: Reprodução/Instagram de Thales Machado)

O menino Benício Araújo Machado, de 8 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (13/02) em decorrência dos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo feitos pelo próprio pai, o secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao G1.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Benício havia sido internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara após o ataque, que ocorreu na madrugada de quarta-feira (13/02) no condomínio onde a família morava. Ele chegou a passar por cirurgia e ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, foi baleado na mesma ação e morreu ainda na quarta-feira. Ambos foram atingidos pelo pai, que posteriormente tirou a própria vida dentro no imóvel

Antes de cometer o crime, Thales havia publicado mensagens nas redes sociais demonstrando carinho pelos filhos e também deixou uma carta de despedida em que mencionava problemas pessoais e pedia desculpas. 

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou a morte de Benício e informou que o caso segue sob investigação, tratando os fatos como homicídio seguido de suicídio, sem indícios de participação de terceiros, até o momento. 

Busque ajuda


Pessoas que enfrentam sofrimento intenso podem procurar apoio em unidades básicas, Caps, serviços de urgência e no Centro de Valorização da Vida, disponível pelo número 188.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 13/02/2026 19:58
SIGA
x