Morre segundo filho baleado por secretário de Itumbiara

O menino Benício Araújo Machado, de 8 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (13/02) em decorrência dos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo feitos pelo próprio pai, o secretário de Governo de Itumbiara (GO), Thales Machado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao G1.

Benício havia sido internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara após o ataque, que ocorreu na madrugada de quarta-feira (13/02) no condomínio onde a família morava. Ele chegou a passar por cirurgia e ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.

O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, foi baleado na mesma ação e morreu ainda na quarta-feira. Ambos foram atingidos pelo pai, que posteriormente tirou a própria vida dentro no imóvel.

Antes de cometer o crime, Thales havia publicado mensagens nas redes sociais demonstrando carinho pelos filhos e também deixou uma carta de despedida em que mencionava problemas pessoais e pedia desculpas.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou a morte de Benício e informou que o caso segue sob investigação, tratando os fatos como homicídio seguido de suicídio, sem indícios de participação de terceiros, até o momento.

Pessoas que enfrentam sofrimento intenso podem procurar apoio em unidades básicas, Caps, serviços de urgência e no Centro de Valorização da Vida, disponível pelo número 188.