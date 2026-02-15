Caso Itumbiara: delegada se solidariza com mulher que perdeu os filhos

Amanda viveu drama idêntico em 2023. À época, os dois filhos da delegada foram mortos pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento e depois tirou a própria vida - (crédito: Reprodução/Instagram/@delegadaamandas_)

A delegada Amanda Souza, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá (PA), publicou um vídeo nas redes sociais manifestando solidariedade à mãe dos dois meninos assassinados pelo pai, o secretário de Governo Thales Machado.

Na publicação, ela rebateu as críticas que circulam nas redes sociais, que buscam culpabilizar a mãe das vítimas. “É absurdo, nojento, doentio, frustrante e desumano o que eu estou vendo”, afirmou a delegada.

Amanda viveu drama idêntico em 2023. À época, os dois filhos da delegada foram mortos pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento e depois tirou a própria vida. Ela termina a publicação fazendo um apelo por humanidade: “Vamos ter mais empatia, porque esses comentários dão legitimidade para a gente continuar morrendo diariamente da forma que a gente está morrendo”.

O que aconteceu em Itumbiara

O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, 40 anos, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. A morte foi confirmada ao Correio pelo diretor de comunicação do estado. Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como “homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor”.

As vítimas, de 12 e 8 anos, chegaram a ser socorridas. O mais velho morreu após dar entrada no Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Já o caçula chegou a ser submetido à uma intervenção cirúrgica. No entanto, ambos não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil de Goiás trata o caso como homicídio consumado seguido de autoextermínio.