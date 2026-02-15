Grêmio não aproveita vantagem e empata com Juventude pela semifinal do Gauchão

Grêmio e Juventude duelaram na tarde deste domingo (15/2), na Arena, pela semifinal do Gauchão - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio tentou, mas não conseguiu abrir vantagem diante do Juventude no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (15/2), a equipe tricolor, com vantagem numérica na reta final da partida, amargou o empate por 1 x 1 na Arena, em Porto Alegre. Tetê abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas Patrick Lanza deixou tudo igual no segundo tempo. Léo Oliveira foi expulso por agressão a Arthur aos 37 minutos da etapa final.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com o resultado, o Juventude continua como o único invicto do Estadual. Entretanto, mantém o tabu indigesto de nunca ter vencido o rival na Arena, em Porto Alegre. O confronto em busca de uma vaga na final do Gauchão se mantém, portanto, completamente aberto para o próximo domingo (22/2), às 18h, no jogo de volta, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Grêmio mostra volume e larga na frente

Os comandados de Luis Castro controlaram as ações, mas tiveram dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Diante de uma defesa do Juventude bem organizada, o Tricolor apostou em finalizações de média distância. A mais perigosa saiu dos pés de Dodi, logo aos nove minutos e que exigiu boa defesa de Jandrei. O gol, no entanto, veio em jogada aérea. Aos 38 minutos, Willian cruzou na medida para Tetê, que se antecipou ao marcador e testou firme no canto. Em desvantagem, o Juventude ainda respondeu nos acréscimos, quando Manuel Castro arriscou de fora da área e assustou o goleiro Weverton.

Grêmio não aproveita expulsão do Juventude

O Juventude conseguiu o empate logo em sua primeira chegada perigosa na volta do intervalo. Aos nove minutos, Gabriel Pinheiro lançou em profundidade para Patryck Lanza, que apareceu livre, avançou até a área e finalizou com força para balançar as redes: 1 a 1. Pouco depois, aos 20?, o time alviverde quase virou: Mandaca encontrou Taliari em ótimo passe, deixando-o cara a cara com Weverton, que fez uma defesa espetacular.

O Grêmio tentou responder: Jefinho arriscou, mas sem precisão, e Enamorado até acertou o alvo, porém o chute saiu fraco, facilitando a defesa de Jandrei. Na reta final, o Juventude ainda perdeu Léo Oliveira, expulso após revisão do VAR aos 37 minutos por agressão a Arhur – o volante acertou a cabeça do adversário. Mesmo com um jogador a menos, a equipe alviverde segurou o resultado fora de casa diante da pressão gremista.

GRÊMIO 1X1 JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho – jogo de ida – semifinal

Data e horário: 15/02/2026, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Gols: Tetê, 38’/1ºT (1-0); Patrick, 11’/2ºT (1-1)

Público: 21.740 (21.543 pagantes)

Renda: R$ 997.061,58

GRÊMIO: Weverton; João Pedro (Gabriel Mec, 12’/2ºT), Balbuena, Viery e Marlon; Dodi (André, 47’/2ºT), Arthur Melo e Willian (Jefinho, intervalo); Tetê (Enamorado, 23’/2ºT), Pavón e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Abner; Nathan Santos (Raí Ramos, 16’/2ºT), Lucas Mineiro (Léo Oliveira, 16’/2ºT), Luis Mandaca e Patrick Lanza; Manuel Castro (Juan Christian, 16’/2ºT), Gabriel Taliari (Pablo Roberto, 40’/2ºT), e Alisson Safira (Iba ly, 41’/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

Auxiliares: Juarez de Mello Junior e Otavio Legramanti

VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto

Cartões Amarelos: Marlon, Carlos Vinícius (GRE); Luis Mandaca (JUV)

Cartão Vermelho: Léo Oliveira, 37’/2ºT (JUV)