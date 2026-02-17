Parquinho desaba, mata criança e deixa outras feridas

Parquinho desaba sobre crianças em condomínio em Vespasiano, na Grande BH. Uma delas morreu e outras quatro ficaram feridas - (crédito: CBMMG/Divulgação)

Uma menina de 10 anos morreu depois de ser atingida pelo pergolado de um parquinho de madeira que desabou sobre cinco crianças no condomínio Ville Vitória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (17/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o playground fica na área externa do condomínio e, conforme imagens divulgadas pela corporação, quebrou na base. A menina teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local.

Segundo os militares, as outras crianças foram retiradas dos escombros. Uma delas teve possível lesão na bacia e as outras três tiveram apenas escoriações leves. Duas meninas foram encaminhadas à UPA da cidade. Não há informações sobre o atendimento das outras duas crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura do playground quebrou na base. Polícia Civil vai periciar o local CBMMG/Divulgação

Os bombeiros foram acionados no condomínio, localizado na Rua São Geraldo, no Bairro Jardim da Glória, por volta das 14h30. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.

A estrutura e o corpo da vítima serão periciados pela Polícia Civil (PC), que informou que outros detalhes serão divulgados quando possível, pois a ocorrência está em andamento.