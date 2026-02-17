Mocidade Alegre é campeã do carnaval de São Paulo

A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo 2026. O resultado foi confirmado nesta terça-feira (17/2) durante a apuração das notas do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. A escola da Brasilândia levantou a arquibancada e celebrou mais um título em na trajetória no samba paulistano com o enredo Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra, uma homenagem a atriz internacionalmente reconhecida Léa Garcia. A artista, que morreu em 2023, aos 90 anos, foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957, pela atuação no filme Orfeu Negro.

Com disputa acirrada, a agremiação se consagrou campeã na última nota do último quesito. A Mocidade ficou na frente em boa parte da apuração, mas foi ultrapassada pela Gaviões da Fiel no quesito enredo, antes de virar o jogo. A diferença para a segunda colocada foi de apenas um décimo na soma das notas.

As 14 escolas que desfilaram nas noites de sexta-feira (13) e sábado (14) foram avaliadas em nove quesitos: Enredo, Samba-enredo, Harmonia, Evolução, Bateria, Mestre-sala e Porta-bandeira, Comissão de frente, Alegoria e Fantasia. Em cada quesito, a menor nota atribuída pelos jurados foi descartada antes da soma final.

Com o resultado, a Mocidade Alegre volta à avenida no próximo sábado (21), no tradicional Desfile das Campeãs, ao lado das demais escolas mais bem colocadas. Além da definição da campeã, a apuração também confirmou as duas escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso I em 2027: Águia de Ouro, com 268,2, e Rosas de Ouro, campeã do Carnaval 2025, com 268,4. A estreante do Grupo Especial, a Mocidade Unida da Mooca, se garante no Grupo Especial com 269, na oitava colocação.























