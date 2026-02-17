Mocidade Alegre é campeã do carnaval de São Paulo

A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo 2026. O resultado foi confirmado nesta terça-feira (17/2) durante a apuração das notas do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. A escola da Brasilândia levantou a arquibancada e celebrou mais um título em na trajetória no samba paulistano com o enredo Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra, uma homenagem a atriz internacionalmente reconhecida Léa Garcia. A artista, que morreu em 2023, aos 90 anos, foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957, pela atuação no filme Orfeu Negro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com disputa acirrada, a agremiação se consagrou campeã na última nota do último quesito. A Mocidade ficou na frente em boa parte da apuração, mas foi ultrapassada pela Gaviões da Fiel no quesito enredo, antes de virar o jogo. A diferença para a segunda colocada foi de apenas um décimo na soma das notas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
As 14 escolas que desfilaram nas noites de sexta-feira (13) e sábado (14) foram avaliadas em nove quesitos: Enredo, Samba-enredo, Harmonia, Evolução, Bateria, Mestre-sala e Porta-bandeira, Comissão de frente, Alegoria e Fantasia. Em cada quesito, a menor nota atribuída pelos jurados foi descartada antes da soma final.
- Leia também: Recife projeta 3,5 milhões de foliões no carnaval
Com o resultado, a Mocidade Alegre volta à avenida no próximo sábado (21), no tradicional Desfile das Campeãs, ao lado das demais escolas mais bem colocadas. Além da definição da campeã, a apuração também confirmou as duas escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso I em 2027: Águia de Ouro, com 268,2, e Rosas de Ouro, campeã do Carnaval 2025, com 268,4. A estreante do Grupo Especial, a Mocidade Unida da Mooca, se garante no Grupo Especial com 269, na oitava colocação.
Saiba Mais
- Brasil Carnavalesco da Portela pede demissão após problemas em desfile
- Brasil Mulher morre após ser arrastada por enxurrada em SP
- Brasil Vazamento de dados atinge ministros do STF e familiares, diz Receita
- Brasil PF realiza buscas em ação contra vazamento de dados de autoridades
- Brasil Novo caso de Mpox em Porto Alegre é confirmado; Prefeitura faz alerta
- Brasil Segunda noite de desfiles na Sapucaí tem homenagem a Rita Lee
Jéssica Andrade
Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil