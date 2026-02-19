Quaresma: "Tempo de reorganizar a alma"

A abertura da Quaresma reuniu cerca de 1,5 milhão de fiéis conectados simultaneamente nas redes sociais de Frei Gilson, às 4h desta quarta-feira (18), durante a transmissão do rosário da madrugada. O encontro virtual marca o início de um período de 40 dias dedicado à oração, reflexão e preparação espiritual, com participação de fiéis de diversas regiões do país. Em entrevista ao Correio, o religioso afirma que a mobilização reflete a busca por espiritualidade em meio à rotina contemporânea. "Mais do que números, é uma experiência de encontro com Deus. A Quaresma é um tempo de reorganizar a alma e reencontrar o essencial", afirma. As transmissões seguem diariamente até 5 de abril, sempre no início da manhã.

Como o senhor consegue mobilizar mais de um milhão e meio de jovens e adultos simultaneamente e tornar essa mensagem relevante para os desafios da vida atual?

A minha missão é anunciar a palavra de Deus. Como sacerdote, meu dever é pregar o Evangelho, e eu procuro transmiti-lo da maneira mais fiel possível, comunicando o verdadeiro ensinamento de Jesus. Quando o ensinamento autêntico de Cristo é anunciado, ele fascina. Fascina jovens, adultos, qualquer pessoa. O Evangelho é, por si só, fascinante. A atração não está na minha pessoa, mas na palavra que eu transmito, que é muito maior do que eu. Como diz a Carta aos Hebreus: "A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes" (Hb 4,12). Essa Palavra é viva e continua tocando corações hoje. É ela que mobiliza, é ela que transforma.

Muitos fiéis enfrentam hoje ansiedade, pressões sociais e incertezas. De que forma a vivência da Quaresma pode contribuir para fortalecer a fé e o equilíbrio emocional dessas pessoas?

Vivemos em um mundo marcado por ansiedade, pressões sociais e incertezas. Nesse contexto, a Quaresma pode ser um tempo muito forte de abastecimento espiritual. Especialmente a experiência de rezar o rosário na madrugada é um momento em que a pessoa se refaz interiormente. É o momento de escutar o Senhor, de buscar direção para a própria vida, de colocar as angústias diante de Deus. A Palavra nos orienta: "Não vos inquieteis com coisa alguma, mas em tudo apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração e a súplica" (Fl 4,6). Quando a pessoa apresenta suas preocupações a Deus por meio da oração, ela encontra paz, encontra equilíbrio, encontra força espiritual. Tenho certeza de que este tempo quaresmal, intensificando a oração, pode trazer serenidade, coragem e renovação interior para enfrentar os desafios da vida.

Qual é a mensagem que fica para quem ainda não se engajou nessa caminhada espiritual?

Primeiramente, ninguém é obrigado. Não existe imposição. O que existe é um convite. De 18 de fevereiro a 5 de abril, rezamos o rosário às quatro horas da manhã, de segunda a sábado. Mais de 1,5 milhão de pessoas já assumiram esse propósito. Mas é importante dizer: precisa ser um chamado de Deus. Se for apenas um convite humano, não sustenta. É necessário que a pessoa sinta no coração o desejo, o ardor, a inspiração. Deus não chama todos para o mesmo sacrifício. Mas, para você que sente esse chamado interior, venha fazer a experiência. Entre conosco, participe, experimente. Tenho certeza de que Deus tem uma graça reservada para você.

Quais são os convidados para rezar o rosário ao longo dos 40 dias?

O grande convidado é todo o povo de Deus. Todos são chamados a participar. Além disso, teremos a presença de convidados especiais ao longo dos 40 dias. Na Quaresma de 2026 contaremos com a presença do meu bispo diocesano, Dom José Negri, e também de Dom Murilo Krieger. Teremos ainda a participação de diversos sacerdotes e alguns leigos, ministros da palavra que nos ajudarão na condução das reflexões. Alguns nomes serão anunciados ao longo das semanas, como surpresa. Será um tempo vivido com intensidade, um tempo de graça, um tempo que, tenho certeza, será inesquecível.



