Viradouro é campeã do carnaval do Rio de Janeiro

Escola da Zona Sul de Niterói se sagra tetracampeã do carnaval carioca

"O mestre de bateria brasileiro Mestre Ciça faz gestos ao lado da atriz Juliana Paes, durante o desfile da escola de samba Unidos do Viradouro em sua homenagem, na segunda noite do Carnaval do Rio, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 17 de fevereiro de 2026. - (crédito: Mauro PIMENTEL/AFP)

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2026. O resultado foi confirmado na tarde desta quarta-feira (18/2), após a apuração das notas do Grupo Especial da Cidade do Samba, situada na Gamboa, região portuária do Rio. A escola da Zona Sul de Niterói homenageou em vida um dos maiores nomes da folia carioca, o Mestre Ciça. Com o enredo Pra cima, Ciça!, relembrou os 50 anos de carnaval de Moacyr da Silva Pinto, de 69 anos. 

Terceira escola a desfilar na última segunda-feira (16/2), a Viradouro teve apresentação composta por surpresas. Além de emocionar o público, levou muitos dos componentes às lágrimas. A conquista mais recente vem apenas dois anos da última. Em 2024, a vermelho e branco de Niterói venceu o terceiro título da própria história com um enredo sobre uma serpente mística. 

Como já esperado, a votação na corrida pela taça foi acirrada. O título da Viradouro veio com apenas um décimo de diferença. A escola de Niterói somou exatos 270 pontos. Em segundo, veio a 15 vezes campeã, Beija-Flor, com 269.9 pontos. Mesma pontuação da também tri-campeã Unidos de Vila Isabel. Em quarto, veio Salgueiro, com 269.7 pontos. 

Maiores campeões do carnaval carioca, Mangueira (20 títulos) e Portela (22 títulos) foram 6ª e 10ª colocadas, respectivamente. Com 264.6 pontos, a rebaixada da vez foi a AcadÊmicos de Niterói. A escola que disputará a divisão de acesso em 2027 contou com enredo responsável por homenagear o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026. 

Os jurados avaliaram nove quesitos para definir as colocações das 12 escolas na busca pelo posto de campeã. Eles foram, em ordem: Comissão de frente; Bateria; Mestre-Sala e Porta-Bandeira; Alegorias e Adereços; Harmonia; Fantasia; Enredo; Evolução; e Samba Enredo. O corpo de jurados contou com 54 integrantes votantes.  

As seis agremiações mais bem colocadas voltarão à Marquês de Sapucaí neste sábado (21/2). O tradicional Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro colocará na avenida Mangueira as escolas em ordem crescente. Pimeiro, desfilará a sexta colocada, Mangueira. Em seguida, a quinta, Imperatriz, e assim por diante. A campeã, Unidos do Viradouro, encerrará o desfile, já na madrugada de domingo (22/2). 

Veja a tabela do carnaval do Rio de Janeiro 2026: 

1º lugar - Viradouro, 270.0 pontos (campeã)

2º lugar - Beija-Flor, 269.9 pontos

3º lugar - Vila Isabel, 269.9 pontos

4º lugar - Salgueiro, 269.7 pontos

5º lugar - Imperatriz, 269.4 pontos

6º lugar - Mangueira, 269.2 pontos

7º lugar - Unidos da Tijuca, 268.7 pontos

8º lugar - Grande Rio, 268.7 pontos

9º lugar - Tuiuti, 268.5 pontos

10º lugar - Portela, 267.9 pontos

11º lugar - Mocidade, 267.4 pontos

12º lugar - Acadêmicos de Niterói, 264.6 pontos (rebaixada)

