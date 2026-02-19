Tiroteio no centro do Rio deixa uma pessoa morta e duas feridas

Ao Correio, a Polícia confirmou que uma das vítimas, identificada pela corporação como Marcos Vinícius Gomes Marinho, foi atingida e morreu no local. Outras duas foram levadas com ferimentos a hospitais da rede pública de saúde - (crédito: Reprodução / Polícia Civil)

Uma troca de tiros registrada na manhã desta quinta-feira (19/2) na região central do Rio de Janeiro deixou pelo menos uma pessoa morta e duasferidas, segundo informações da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu nas proximidades da Rua Frei Caneca, entre as ruas Neco do Estácio e Alcebíades Barcelos, assustando moradores, comerciantes e pedestres que circulavam pela área comercial no início do dia.

De acordo com a Polícia, o confronto armado teria envolvido dois homens e foi percebido por moradores pela intensidade dos disparos, que ecoaram pelas ruas do centro da capital fluminense. Equipes do Batalhão de Polícia Militar foram acionadas ao local e cercaram a área para evitar novos confrontos, enquanto agentes do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC) socorriam as vítimas feridas.

Ao Correio, a Polícia confirmou que uma das vítimas, identificada pela corporação como Marcos Vinícius Gomes Marinho, foi atingida e morreu no local. Outras duas foram levadas com ferimentos a hospitais da rede pública de saúde. As circunstâncias exatas que motivaram a troca de tiros ainda não foram confirmadas.

O caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.