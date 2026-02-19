Mulher é assassinada pelo ex após se negar a entregar filho

Tanto Mariane quanto a mãe foram socorridas e levadas ao hospital - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros na noite da última terça-feira (17/2) depois de se negar a entregar o próprio filho ao ex-namorado. O episódio aconteceu em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo.

A jovem, identificada como Mariane Lima Alves, não foi a única atingida. A mãe dela, de 58 anos, também foi baleada, segundo informou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) (leia a nota completa ao final da matéria).

De acordo com informações do portal Uol, o suspeito foi até a casa da vítima com o intuito de levar o bebê. No entanto, não conseguiu. Ele teria forçado o portão com a intenção de invadir o local. Em seguida, fez ameaças, e, aí, atirou com a arma. Uma motocicleta, que estava na garagem da casa, foi alvejada pelos disparos.



Tanto Mariane quanto a mãe foram socorridas e levadas ao hospital, conforme informou a secretaria. A jovem de 27 anos não resistiu aos ferimentos. A mãe, que permaneceu internada, não corre risco de vida.

Depois de matar a ex-companheira, o suspeito fugiu. As buscas para encontrá-lo continuam. Na manhã de quarta (18/2), policiais que faziam patrulhamento na região do crime encontraram o veículo dele abandonado em via pública, em São Bernardo do Campo.

A polícia também apreendeu dois carregadores de pistola e estojos de munição durante buscas realizadas na casa dele. O caso, registrado no 3º Distrito Policial de Diadema, é investigado como feminicídio e tentativa de feminicídio.

Veja a nota commpleta da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP):

"O caso é investigado como feminicídio e tentativa de feminicídio pelo 2º Distrito Policial de Diadema. Na manhã desta segunda-feira (18), policiais militares que realizavam patrulhamento na região do crime localizaram o veículo do suspeito abandonado em via pública, em São Bernardo do Campo. Também foram realizadas diligências no imóvel dele, onde foram apreendidos dois carregadores de pistola e diversos estojos de munição deflagrados. O homem segue foragido, e as buscas para sua localização e prisão continuam. Na noite de terça-feira (17), o suspeito matou a ex-companheira, de 27 anos, com disparos de arma de fogo, na Rua Universal, em Diadema. Ele também atirou contra a ex-sogra, de 58 anos, que ficou ferida e foi socorrida a um hospital da região. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC)."