Idosa é presa após vandalizar estátua de Padre Cícero em terminal

Uma turista argentina de 71 anos foi presa em flagrante nessa quinta-feira (19) após vandalizar a estátua de Padre Cícero no município do Crato, no Ceará. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado.

De acodo com a pasta, a idosa foi detida por uma equipe da Guarda Municipal e conduzida à delegacia da região, onde foram realizados os procedimentos legais. Após oitivas e análise dos fatos, a autoridade policial arbitrou fiança, que foi estabelecida ainda na unidade policial. A suspeita foi liberada e responderá ao inquérito em liberdade.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, a idosa é natural de Córdoba, na Argentina, e estava no Cariri cearense acompanhada da filha, em viagem de turismo religioso. No momento do ocorrido, ela se encontrava na rodoviária do Crato, onde embarcaria para São Paulo. De lá, seguiria para Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina.

Imagens de câmeras de segurança do terminal registraram a ação. Nos vídeos, a turista aparece com uma mala e uma bolsa. Ela se aproxima da estátua, atinge a peça com a bolsa e, em seguida, utiliza as mãos para derrubá-la. Com o impacto da queda, o objeto acabou quebrando.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e apurar as circunstâncias do dano ao patrimônio público.