Instrutor e turista americana morrem após queda de asa-delta no mar no RJ

Causa do acidente segue sob investigação e aguarda resgate dos equipamentos para análise

Rodolfo Pascoal e a turista Jenny Colôn Rodríguez praticavam voo de asa delta na Praia de São Conrado no momento do acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)
Um instrutor de voo e uma turista morreram após queda de asa-delta no mar neste sábado (21/2). Rodolfo Pascoal Ladeira e a estadunidense Jenny Colôn Rodríguez praticavam o esporte na Praia de São Conrado, zona sul da capital do Rio de Janeiro (RJ). A causa do incidente ainda está sendo investigada. 

Rodolfo foi resgatado sem vida pelos bombeiros. Já Jenny chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. 

O Clube São Conrado de Voo Livre, clube esportivo onde o instrutor atuava, lamentou a perda. “Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, comunicamos um momento de profunda dor e comoção. Nosso instrutor de asa-delta e recordista de parapente, Rodolfo Pascoal Ladeira, e sua aluna, Jenny Colôn Rodríguez, foram vítimas de um trágico acidente durante um voo. A perda de ambos nos abala profundamente”, diz o comunicado. As atividades de voo vão permanecer paralisadas por três dias.

Na postagem, o clube afirma ainda que levantou toda a documentação necessária e atua na prestação de suporte às famílias. Os responsáveis aguardam o resgate de todos os equipamentos para avaliação. 

Por Gabriella Braz
postado em 21/02/2026 17:55 / atualizado em 21/02/2026 17:58
