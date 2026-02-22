Motociclista morre após colisão com carro na BR-020

A colisão entre um carro e uma motocicleta resultou na morte de um homem, na tarde deste domingo (22/2), na BR-020, sentido Planaltina (DF). O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes encontarram o condutor da moto caído ao solo, com lesões incompatíveis com a vida.

O motorista do veículo utilitário esportivo, um Citroën, foi avaliado pelos socorristas, mas não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Durante o atendimento, três faixas da rodovia foram interditadas para garantir a segurança das equipes e dos demais usuários da via. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.