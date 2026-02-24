InícioBrasil
OBITUÁRIO

Morre aos 87 anos Didi, o barbeiro de Pelé

João araújo cortou o cabelo da lenda do futebol por mais de 60 anos

Didi foi o barbeiro de Pelé por mais de 60 anos - (crédito: Reprodução/ X/ @SantosFC)
Didi foi o barbeiro de Pelé por mais de 60 anos - (crédito: Reprodução/ X/ @SantosFC)

Morreu nesta terça-feira (24/2), em Santos, São Paulo, o barbeiro João Araújo, conhecido como Didi. Seu Didi ficou famoso por ser o barbeiro de Pelé, considerado por muitos o maior jogador da história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Didi estava internado no hospital Beneficência Portuguesa desde o início de fevereiro, onde segundo informações do portal de notícias g1, teve complicações após realizar cirurgias no intestino. Nesta madrugada, o barbeiro sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O velório começou às 10 horas da manhã no hospital, onde a cerimônia segue até às 15h40. De lá, o cortejo segue para o Memorial Necrópole Ecumênica, local da cremação, às 16 horas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Didi conheceu Pelé quando o barbeiro tinha entre 15 e 16 anos. Diferente do amigo jogador, o “campo de futebol” do barbeiro ficava a alguns quarteirões da Vila Belmiro. O perfil do Santos nas redes sociais prestou uma homenagem:

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 24/02/2026 13:46
SIGA
x