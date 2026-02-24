Morre aos 87 anos Didi, o barbeiro de Pelé

Didi foi o barbeiro de Pelé por mais de 60 anos - (crédito: Reprodução/ X/ @SantosFC)

Morreu nesta terça-feira (24/2), em Santos, São Paulo, o barbeiro João Araújo, conhecido como Didi. Seu Didi ficou famoso por ser o barbeiro de Pelé, considerado por muitos o maior jogador da história.

Didi estava internado no hospital Beneficência Portuguesa desde o início de fevereiro, onde segundo informações do portal de notícias g1, teve complicações após realizar cirurgias no intestino. Nesta madrugada, o barbeiro sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O velório começou às 10 horas da manhã no hospital, onde a cerimônia segue até às 15h40. De lá, o cortejo segue para o Memorial Necrópole Ecumênica, local da cremação, às 16 horas.

Didi conheceu Pelé quando o barbeiro tinha entre 15 e 16 anos. Diferente do amigo jogador, o “campo de futebol” do barbeiro ficava a alguns quarteirões da Vila Belmiro. O perfil do Santos nas redes sociais prestou uma homenagem:

O Santos FC lamenta o falecimento de João Araújo, o lendário Didi, aos 87 anos. Na sua barbearia, que ficava ao lado da Vila Belmiro, recebeu a presença de vários craques da história do Clube, entre eles o maior de todos, Pelé. Foi nesse local que o famoso topete do Rei do… pic.twitter.com/MMptcxVoce — Santos FC (@SantosFC) February 24, 2026

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

