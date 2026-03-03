Lobo-guará em Minas: o santuário onde é possível vê-lo de perto

Localizado entre as cidades de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, o Santuário do Caraça é um refúgio de biodiversidade e espiritualidade - (crédito: Jorge Lopes/EM)

Localizado entre as cidades de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, o Santuário do Caraça é um refúgio de biodiversidade e espiritualidade. Além de sua beleza natural e importância histórica, o local se tornou um dos principais pontos do Brasil para a observação do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o maior canídeo da América do Sul. A experiência de ver o animal de perto atrai turistas e pesquisadores, transformando a visita em uma aula de conservação ambiental.

A pesquisa como aliada da conservação

Um projeto recente de turismo de observação do lobo-guará como ferramenta de conservação, viabilizado pelo programa Semente e contemplado em 2023, busca entender melhor o comportamento desses animais e os impactos do turismo. A iniciativa, que também resultou no documentário "O Lobo-guará e a Serra do Caraça", utiliza monitoramento para garantir que a interação com os visitantes seja sustentável e contribua para a proteção da espécie, ameaçada de extinção.

Uma tradição desde 1982

A prática de observação no Caraça é um evento conhecido desde 1982. A tradição começou de forma espontânea, quando os padres perceberam que as lixeiras do santuário eram reviradas durante a noite e decidiram oferecer comida para evitar o problema. Hoje, o ritual se tornou um momento aguardado: ao anoitecer, uma bandeja com carne é deixada na escadaria da igreja, e os visitantes podem assistir em silêncio à chegada do lobo-guará para sua refeição.

Turismo que protege

A relação entre turismo e conservação é o pilar da experiência no Caraça. Os recursos gerados pelas visitas são fundamentais para a manutenção da reserva e para o financiamento de projetos de pesquisa. A pesquisa reforça a ideia de que a prática, quando bem manejada, não causa estresse significativo aos lobos, servindo como um modelo de ecoturismo responsável. A proximidade controlada com o animal cria uma conexão emocional nos visitantes, aumentando a conscientização sobre a importância de preservar o Cerrado.

Visitar o Santuário do Caraça e testemunhar a "hora do lobo" é mais do que um passeio; é uma oportunidade de apoiar diretamente a conservação de uma espécie icônica do Brasil. A iniciativa prova que é possível aliar o interesse humano à proteção da natureza, gerando benefícios para ambos.

Como visitar

O Santuário do Caraça oferece hospedagem e visitação diária. A observação do lobo-guará acontece à noite e é aberta principalmente aos hóspedes. É recomendado verificar as regras e horários de funcionamento no site oficial do complexo.

