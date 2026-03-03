Lobo-guará em Minas: o santuário onde é possível vê-lo de perto

Localizado entre as cidades de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, o Santuário do Caraça é um refúgio de biodiversidade e espiritualidade. Além de sua beleza natural e importância histórica, o local se tornou um dos principais pontos do Brasil para a observação do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o maior canídeo da América do Sul. A experiência de ver o animal de perto atrai turistas e pesquisadores, transformando a visita em uma aula de conservação ambiental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A pesquisa como aliada da conservação
Um projeto recente de turismo de observação do lobo-guará como ferramenta de conservação, viabilizado pelo programa Semente e contemplado em 2023, busca entender melhor o comportamento desses animais e os impactos do turismo. A iniciativa, que também resultou no documentário "O Lobo-guará e a Serra do Caraça", utiliza monitoramento para garantir que a interação com os visitantes seja sustentável e contribua para a proteção da espécie, ameaçada de extinção.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Leia Mais
-
Lobo-guará é devolvido à natureza após dois meses em tratamento
-
-
Morre Atena, a lobo-guará do Zoológico de Brasília
Uma tradição desde 1982
A prática de observação no Caraça é um evento conhecido desde 1982. A tradição começou de forma espontânea, quando os padres perceberam que as lixeiras do santuário eram reviradas durante a noite e decidiram oferecer comida para evitar o problema. Hoje, o ritual se tornou um momento aguardado: ao anoitecer, uma bandeja com carne é deixada na escadaria da igreja, e os visitantes podem assistir em silêncio à chegada do lobo-guará para sua refeição.
Turismo que protege
A relação entre turismo e conservação é o pilar da experiência no Caraça. Os recursos gerados pelas visitas são fundamentais para a manutenção da reserva e para o financiamento de projetos de pesquisa. A pesquisa reforça a ideia de que a prática, quando bem manejada, não causa estresse significativo aos lobos, servindo como um modelo de ecoturismo responsável. A proximidade controlada com o animal cria uma conexão emocional nos visitantes, aumentando a conscientização sobre a importância de preservar o Cerrado.
Saiba Mais
- Brasil "Todos os centros de tratamento enfrentam algum tipo de problema estrutural", diz Luciana Monte
- Brasil "Entre o ideal e o real há um abismo na triagem neonatal", alerta Carolina Fischinger
- Brasil Triagem neonatal amplia diagnóstico da fibrose cística, mas desigualdades regionais persistem
- Brasil "Não estamos propondo novas ações, mas consolidando a estrutura já existente", diz Vertex
- Brasil Fórum promovido pelo Correio debate avanço contra fibrose cística
- Brasil "Feminicídio é crime real, mas evitável", diz desembargadora ao CB.Poder
Visitar o Santuário do Caraça e testemunhar a "hora do lobo" é mais do que um passeio; é uma oportunidade de apoiar diretamente a conservação de uma espécie icônica do Brasil. A iniciativa prova que é possível aliar o interesse humano à proteção da natureza, gerando benefícios para ambos.
Como visitar
O Santuário do Caraça oferece hospedagem e visitação diária. A observação do lobo-guará acontece à noite e é aberta principalmente aos hóspedes. É recomendado verificar as regras e horários de funcionamento no site oficial do complexo.
Este texto foi gerado e editado por inteligências artificiais.