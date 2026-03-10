'Caso ela diga não': PF apura trend que incita violência contra muheres

A Polícia Federal afirmou que solicitou à plataforma a preservação dos dados e a retirada do material - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal instaurou procedimento investigativo para apurar a divulgação de conteúdos que incitavam violência contra mulheres em perfis de redes sociais. A apuração teve início após o recebimento de denúncia sobre a trend "caso ela diga não", que viralizou no TikTok". As publicações mostram homens simulando atos violentos, como socos, chutes e até ataques com faca ou arma de fogo, após um pedido de namoro ou casamento ser rejeitado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Federal afirmou que solicitou à plataforma a preservação dos dados e a retirada do material. Durante a análise, também foram identificados outros vídeos vinculados à mesma tendência, que foram igualmente reportados e removidos. "As informações reunidas serão analisadas para a adoção das medidas cabíveis", citou a PF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: OAB e ANPR saem em defesa de procuradora atacada pela aparência

A investigação ocorre após a Advocacia-Geral da União (AGU), por intermédio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia (PNDD), apresentar notícia-crime à Polícia Federal solicitando a abertura de inquérito.

O procurador nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), Raphael Ramos, afirma que ainda que não haja uma vítima individualizada, a circulação sistemática de conteúdo misógino em plataformas digitais representa ameaça concreta aos direitos fundamentais das mulheres.

“A vítima, nesse contexto, é a coletividade feminina, atingida em sua condição de sujeito de direitos fundamentais, sobretudo quando o conteúdo divulgado assume a forma de incitação à prática de crimes ou de apologia de fatos criminosos, enquadráveis, em tese, como crimes contra a paz pública”, ressaltou o procurador.

Leia também: CCJ do Senado aprova PL que torna misoginia crime de discriminação

O procurador também destacou que os vídeos podem configurar estímulo a prática de crimes previstos no Código Penal, entre eles feminicídio, lesão corporal, intimidação sistemática inclusive na modalidade virtual, ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher, ao lado da incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso.

O Correio tenta contato com o TikTok, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.