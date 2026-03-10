Comissão da Câmara vai discutir medidas contra a trend ''caso ela diga não'

Pedro Campo (PSB-PB) é autor do requerimento que solicita o encaminhamento de uma indicação à PGR para que sejam adotadas providências contra os perfis. - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados vai apreciar nesta terça-feira (10/3), o requerimento nº 88/2026, de autoria do deputado Pedro Campos (PSB-PE), que solicita o encaminhamento de uma indicação à Procuradoria-Geral da República (PGR), para que sejam adotadas providências a eventual responsabilização criminal pela prática de apologia à violência contra a mulher nas redes sociais. A pauta foi motivada pela trend “caso ela diga não”, viralizada em perfis do TikTok.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A trend, que ganhou força neste mês de março, simula situações de abordagem romântica e em seguida aparece a frase “caso ela diga não”, seguido de atos violentos por homens contra suas supostas parceiras. Em alguns casos homens aparecem dando socos ou fazendo algum golpe de arte marcial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista à GloboNews, Pedro Campos afirmou que o objetivo do requerimento é que a PGR tome as medidas necessárias à responsabilização criminal por apologia à violência.

"O que temos visto é uma reação completamente absurda à ocupação de espaços de poder pelas mulheres. Os homens estão perdendo aquele papel de únicos provedores e comandantes, e a resposta é atualizar o machismo e o patriarcado para o século 21 através da internet", afirmou Campos.

Além do debate entre os parlamentares, a Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (PF) também derrubou nesta segunda-feira (9/3) os perfis que divulgaram os vídeos.