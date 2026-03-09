Tragédia no Dia da Mulher: indígena é morta dentro de casa

Uma mulher indígena do povo Kaiowá foi morta em incêndio dentro da casa onde residia, no território Tekoha Paraguassu, em Paranhos (MS). O caso, que ocorreu na madrugada de domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, foi registrado como feminicídio.
Ereni Benites, 35 anos, estava em casa quando o criminoso ateou fogo no local. O autor do crime, um homem de 52 anos, ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.
A notícia foi compartilhada pela kuñangue Aty Guasu, assembleia de mulheres Guaranis e Kaiowás, que lamentou o ocorrido. Segundo a associação, Ereni teve o corpo totalmente carbonizado.
“Mais uma vez, uma mulher indígena Kaiowá tem sua vida brutalmente interrompida pela violência. Este crime evidencia a urgência de olhar para a realidade que muitas mulheres indígenas enfrentam dentro e fora dos territórios: violência, silêncio e falta de proteção do Estado”, diz o texto.
O caso levanta debate sobre o agravamento da violência contra a mulher indígena. Levantamento do Gênero e Número mostra que o aumento dos registros de 2014 a 2023 foi de 258%, superando já alarmante crescimento entre brasileiras de todas as etnias, de 207%.
