Dois filhos de vítima de feminicídio são presos em velório por sequestro

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu um jovem de 22 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos durante o velório da própria mãe, vítima de feminicídio, na quarta-feira (11/3), no município de Confresa (MT). Os dois são filhos de Gabia Socorro da Silva, de 38 anos, morta na noite de terça-feira (10/3) no distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu.

Segundo a corporação, os irmãos são suspeitos de envolvimento no sequestro e possível execução do padrasto, apontado como autor do feminicídio. Até o momento, o homem de 32 anos — principal suspeito da morte de Gabia — não foi localizado, assim bem como o terceiro filho da vítima. Equipes das polícias Civil e Militar continuam realizando buscas na região.

De acordo com as investigações, Gabia foi encontrada caída no chão de casa com várias perfurações provocadas por arma branca ou objeto perfurante. A morte foi confirmado por uma médica de plantão do pronto atendimento do município. A arma do crime não foi encontrada.

Ainda no local, um dos filhos da vítima relatou à polícia que o autor do ataque seria o marido da mulher. Enquanto equipes realizavam buscas pelo suspeito, a Polícia Civil foi informada de que os próprios filhos da vítima teriam levado o homem à força da casa do pai dele.

Pouco depois, o pai do suspeito registrou boletim de ocorrência relatando que o filho havia sido retirado de sua residência por três homens — identificados como filhos da vítima. Segundo o relato, o grupo teria arrastado o homem para fora da casa, o agredido com socos e pedradas e o colocado em uma motocicleta antes de deixar o local.

As investigações indicam que três irmãos teriam participado da ação, com apoio de um quarto homem. Durante depoimento, os dois filhos detidos afirmaram que o terceiro irmão — ainda não localizado — teria sequestrado o padrasto e fugido com ele para um destino desconhecido. Eles também disseram à polícia acreditar que o suspeito de feminicídio possa estar morto, pois o irmão teria afirmado que pretendia matá-lo.